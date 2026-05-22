L’Alcalde als Barris arriba aquest dilluns a la Torre Santa Caterina de Manresa
Marc Aloy, Lluís Vidal Sixto i Mariana Romero es trobaran amb el veïnat per escoltar les seves propostes
Regió7
El barri de Torre Santa Caterina, de Manresa, acollirà aquest dilluns 25 de maig el 16è Alcalde als Barris del mandat 2023-2027. Veïns i veïnes estan convocats a les 15 hores a la Torre, on podran parlar amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, i la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero.
Entre els temes que s’abordaran hi ha la neteja de voreres de carretera i camins de Santa Caterina i l'esplanada de la Torre, de cara a minimitzar el risc d’incendi a l'estiu. També es parlarà d’asfaltatges i enllumenat, entre altres temes que plantegin els i les veïnes.
Contacte directe
L’Alcalde als Barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la 16a jornada del programa l'Alcalde als Barris, que aquest mandat ja ha passat pels de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion – Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat, Les Cots-Guix-Pujada Roja i Passeig i Rodalies.
