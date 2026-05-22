Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

L’Escola d’Estiu d’UManresa aposta per una formació docent pràctica amb metodologies com la simulació

La proposta d’aquest any inclou una dotzena de formacions diverses i amb una orientació molt pràctica i aplicada

L’ús de la simulació és un dels trets diferencials d’aquesta oferta formativa adreçada a docents

Imatge d'arxiu de l'Escola d'Estiu d'UManresa

Imatge d'arxiu de l'Escola d'Estiu d'UManresa / Arxiu particular

Regió7

Manresa

UManresa, a través del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE), organitza una nova edició de l’Escola d’Estiu, que tindrà lloc de l’1 al 10 de juliol, amb una oferta formativa adreçada a docents de les diferents etapes educatives. El programa combina propostes vinculades a l’educació artística, el benestar emocional, la ciència, les matemàtiques, la música, la convivència i el lideratge educatiu, amb una clara orientació pràctica i aplicada a la realitat dels centres.

Un any més, la programació s’ha dissenyat tenint en compte la utilitat per a l’exercici professional i la transferència directa dels aprenentatges a l’aula. En aquest sentit, l’Escola d’Estiu incorpora metodologies actives i experiencials, entre les quals hi ha la simulació en els cursos orientats al treball en equip, el lideratge i la comunicació amb les famílies.

Educació artística, expressió i creativitat

L’educació artística i l’expressió creativa tenen un pes rellevant en l’oferta d’enguany. El programa inclou el Taller de propostes amb elements naturals als espais artístics en l’etapa infantil, una formació pràctica que apropa la natura a l’escola a través de materials naturals i reciclats, pensada per a infants de 0 a 6 anys.

En aquest mateix àmbit s’ofereix el curs Artteràpia: recursos per aplicar a l’aula, una proposta vivencial que convida els docents a explorar recursos artístics i expressius per afavorir el benestar emocional i un clima d’aprenentatge més conscient a l’aula.

Música, emocions i benestar

La música i el treball emocional són també presents a l’Escola d’Estiu amb diverses propostes. El taller Troba la cançó que portes dins ofereix recursos musicals adreçats a la primera infància a partir de l’exploració d’instruments, sonoritats i propostes creatives.

El programa es completa amb cursos orientats al benestar i a la qualitat de les relacions educatives, com Crear connexions sanes: la pedagogia sistèmica com a eina de transformació educativa, que aporta eines per comprendre l’impacte dels sistemes familiars, socials i emocionals en l’aprenentatge i en el clima de l’aula.

Ciència, matemàtiques i pensament crític

L’Escola d’Estiu inclou també propostes per fomentar el pensament científic i matemàtic des d’una mirada pedagògica innovadora. El curs De la conversa a la indagació: una reflexió sobre la ciència planteja la ciència com un procés compartit d’exploració, en què el diàleg esdevé una eina clau per pensar i aprendre.

En l’àmbit matemàtic, s’ofereix el curs La vida matemàtica a l’aula: matemàtiques per comprendre el món, orientat a dotar els docents de recursos per treballar les matemàtiques de manera significativa i connectada amb la realitat quotidiana de l’alumnat.

Convivència, lideratge i treball en equip

El programa d’enguany incorpora formacions centrades en la convivència i el lideratge educatiu. El curs Assetjament escolar a infantil o primària: detecció, prevenció i intervenció ofereix eines pràctiques per identificar i abordar situacions d’assetjament als centres educatius.

En l’àmbit del lideratge, s’inclou Lideratge en valors: decisions que importen, una proposta orientada a reforçar una presa de decisions coherent i alineada amb els valors educatius.

Cursos basats en la metodologia de la simulació

La metodologia de la simulació és present en dues de les propostes formatives de l’Escola d’Estiu 2026. D’una banda, el curs Construir equips, afrontar reptes: lideratge educatiu amb metodologia de la simulació permet treballar situacions reals dels equips docents a partir d’escenaris simulats, amb l’objectiu de millorar la comunicació, el lideratge compartit i la corresponsabilitat.

D’altra banda, el curs Com afrontar converses delicades amb les famílies, mitjançant la metodologia de la simulació ofereix eines pràctiques per preparar i gestionar converses complexes amb les famílies en un entorn segur i reflexiu, facilitant la transferència dels aprenentatges a la pràctica professional.

Notícies relacionades

Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de Montserrat

Paral·lelament a l’Escola d’Estiu d’UManresa, els dies 1 i 2 de juliol tindrà lloc la setzena edició de l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de Montserrat, organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat. Sota el lema «Llegim per comprendre el món. La interseccionalitat a la literatura infantil i juvenil», la proposta convida docents, bibliotecaris i professionals del sector a reflexionar sobre el paper de la lectura com a eina per interpretar la realitat i acompanyar infants i joves en la comprensió del món des d’una mirada literària i educativa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents