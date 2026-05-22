L’Escola d’Estiu d’UManresa aposta per una formació docent pràctica amb metodologies com la simulació
La proposta d’aquest any inclou una dotzena de formacions diverses i amb una orientació molt pràctica i aplicada
L’ús de la simulació és un dels trets diferencials d’aquesta oferta formativa adreçada a docents
Regió7
UManresa, a través del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE), organitza una nova edició de l’Escola d’Estiu, que tindrà lloc de l’1 al 10 de juliol, amb una oferta formativa adreçada a docents de les diferents etapes educatives. El programa combina propostes vinculades a l’educació artística, el benestar emocional, la ciència, les matemàtiques, la música, la convivència i el lideratge educatiu, amb una clara orientació pràctica i aplicada a la realitat dels centres.
Un any més, la programació s’ha dissenyat tenint en compte la utilitat per a l’exercici professional i la transferència directa dels aprenentatges a l’aula. En aquest sentit, l’Escola d’Estiu incorpora metodologies actives i experiencials, entre les quals hi ha la simulació en els cursos orientats al treball en equip, el lideratge i la comunicació amb les famílies.
Educació artística, expressió i creativitat
L’educació artística i l’expressió creativa tenen un pes rellevant en l’oferta d’enguany. El programa inclou el Taller de propostes amb elements naturals als espais artístics en l’etapa infantil, una formació pràctica que apropa la natura a l’escola a través de materials naturals i reciclats, pensada per a infants de 0 a 6 anys.
En aquest mateix àmbit s’ofereix el curs Artteràpia: recursos per aplicar a l’aula, una proposta vivencial que convida els docents a explorar recursos artístics i expressius per afavorir el benestar emocional i un clima d’aprenentatge més conscient a l’aula.
Música, emocions i benestar
La música i el treball emocional són també presents a l’Escola d’Estiu amb diverses propostes. El taller Troba la cançó que portes dins ofereix recursos musicals adreçats a la primera infància a partir de l’exploració d’instruments, sonoritats i propostes creatives.
El programa es completa amb cursos orientats al benestar i a la qualitat de les relacions educatives, com Crear connexions sanes: la pedagogia sistèmica com a eina de transformació educativa, que aporta eines per comprendre l’impacte dels sistemes familiars, socials i emocionals en l’aprenentatge i en el clima de l’aula.
Ciència, matemàtiques i pensament crític
L’Escola d’Estiu inclou també propostes per fomentar el pensament científic i matemàtic des d’una mirada pedagògica innovadora. El curs De la conversa a la indagació: una reflexió sobre la ciència planteja la ciència com un procés compartit d’exploració, en què el diàleg esdevé una eina clau per pensar i aprendre.
En l’àmbit matemàtic, s’ofereix el curs La vida matemàtica a l’aula: matemàtiques per comprendre el món, orientat a dotar els docents de recursos per treballar les matemàtiques de manera significativa i connectada amb la realitat quotidiana de l’alumnat.
Convivència, lideratge i treball en equip
El programa d’enguany incorpora formacions centrades en la convivència i el lideratge educatiu. El curs Assetjament escolar a infantil o primària: detecció, prevenció i intervenció ofereix eines pràctiques per identificar i abordar situacions d’assetjament als centres educatius.
En l’àmbit del lideratge, s’inclou Lideratge en valors: decisions que importen, una proposta orientada a reforçar una presa de decisions coherent i alineada amb els valors educatius.
Cursos basats en la metodologia de la simulació
La metodologia de la simulació és present en dues de les propostes formatives de l’Escola d’Estiu 2026. D’una banda, el curs Construir equips, afrontar reptes: lideratge educatiu amb metodologia de la simulació permet treballar situacions reals dels equips docents a partir d’escenaris simulats, amb l’objectiu de millorar la comunicació, el lideratge compartit i la corresponsabilitat.
D’altra banda, el curs Com afrontar converses delicades amb les famílies, mitjançant la metodologia de la simulació ofereix eines pràctiques per preparar i gestionar converses complexes amb les famílies en un entorn segur i reflexiu, facilitant la transferència dels aprenentatges a la pràctica professional.
Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de Montserrat
Paral·lelament a l’Escola d’Estiu d’UManresa, els dies 1 i 2 de juliol tindrà lloc la setzena edició de l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil de Montserrat, organitzada per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat. Sota el lema «Llegim per comprendre el món. La interseccionalitat a la literatura infantil i juvenil», la proposta convida docents, bibliotecaris i professionals del sector a reflexionar sobre el paper de la lectura com a eina per interpretar la realitat i acompanyar infants i joves en la comprensió del món des d’una mirada literària i educativa.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages