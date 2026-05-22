Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
La celebració del bicentenari de la congregació i dels 172 anys de la seva arribada a la capital del Bages es farà aquest divendres amb una celebració a la parròquia de Sant Pere Apòstol
Inclourà un comiat a la quinzena de Carmelites de la Caritat
Manresa ha anat veient com al llarg dels anys s’extingien comunitats religioses que hi han tingut presència durant anys i, en molts casos, durant segles. En una gran majoria, la causa ha estat la manca de relleu generacional. La darrera comunitat que marxa és la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna lligada a l’escola Vedruna. En aquest cas, no és ben bé una extinció perquè a Manresa hi queda l’escola i, també, una comunitat Vedruna molt petita, amb tres germanes, que s’està a la barriada Mion.
La comunitat que a l’estiu desapareixerà és la formada per una quinzena de germanes d’edat molt avançada que viuen a la casa que hi ha al costat de l’escola Vedruna, al carrer de Santa Joaquima. Ho farà l’any que es commemora el bicentenari de la fundació de la congregació que Joaquima de Vedruna (1783-1854) va iniciar a Vic el 26 de febrer de 1826, i el 172è aniversari de la presència Vedruna a Manresa.
Celebració i comiat, avui
L’acte de celebració d’aquestes dues efemèrides es farà avui divendres, a les 7 de la tarda, amb una eucaristia a la parròquia de Sant Pere Apòstol que també té la finalitat d’acomiadar les germanes que marxen. S’ha triat aquesta data perquè el 22 de maig és la festivitat de Santa Joaquima. La previsió és que hi assisteixi l’alcalde Marc Aloy.
La comunitat Vedruna que viu al costat de l’escola, tal com informen fonts directes de la casa amb qui ha parlat Regió7, funciona des de fa uns anys com a casa de germanes grans. Actualment, per motius de reestructuració, es tanca aquesta comunitat i les germanes que hi resideixen aniran a viure a altres infermeries que té la congregació a Catalunya.
La primera fundació
Poc després de la mort de Joaquima de Vedruna, la seva successora, la germana Paula Delpuig va començar la seva gran expansió i ho va fer, precisament, a Manresa. El 23 d’octubre de 1854 tres germanes van arribar a la ciutat amb la finalitat de fer-se càrrec de la Casa d’Infants Orfes, una fundació benèfica del segle XVII dirigida per una junta formada per membres eclesiàstics i civils que acollia nenes de Manresa i de Bellpuig, poble nadiu del fundador de la institució, el canonge de la Seu Jaume Pascual. Per donar un cop de mà a l’estabilitat econòmica de la casa, es va muntar una escola: el Col·legi Sagrat Cor-Casa Infants Orfes, on també es va instal·lar una escola dominical que va funcionar fins als anys 60.
També a Manresa, Delpuig va fer una segona fundació, el 31 d’agost de 1859. Aquesta vegada, una Casa de Caritat per a nens i nenes promoguda per Francesc Cots i Argullol, i duta a terme pel seu pare, Miquel Cots: la Fundació Cots. Com en l’anterior cas, també a fi d’ajudar econòmicament la casa i promoure el nivell cultural, es van obrir dues escoles: una per a pàrvuls i una per a l’ensenyament de tota classe de labors, amb el nom Mare de Déu dels Dolors.
Ambdues escoles, Infants i Casa de Caritat, van anar evolucionant segons les exigències educatives de cada moment. Cap als anys 60, es va veure la necessitat d’unir les dues institucions benèfiques i de fusionar les escoles. El curs 1964-65 es va suprimir l’ensenyament primari a la Casa de Caritat, el curs següent es va tancar el parvulari i l’11 d’octubre de 1968 les nenes òrfenes dels Infants van passar a la Casa de Caritat.
El nou edifici
Les necessitats educatives derivades de la Llei General d’Educació del 1970 van urgir la construcció d’un edifici nou per a l’escola perquè l’edifici dels Infants no complia les condicions requerides. La congregació va comprar un terreny per fer-hi la nova escola, que va començar a funcionar el 15 de setembre de 1975 i es va inaugurar el 8 de desembre del mateix any amb el nom de Col·legi del Sagrat Cor. La comunitat s’hi va traslladar el 21 de febrer de 1976.
L’octubre de 2004 es van complir 150 anys de la presència Vedruna a Manresa. Entre els actes de celebració hi va haver la creació, el 18 de març de 2005, de la Fundació Privada Vedruna, el patronat de la qual, amb representants de les germanes Vedruna, mestres i pares, va passar a gestionar l’Escola Sagrat Cor, que es va passar a dir Vedruna Manresa. Coincidint amb aquest aniversari es va inaugurar la llar d’infants. El curs 2017-18 l’escola es va incorporar a la Fundació Vedruna Catalunya Educació, que engloba totes les escoles Vedruna de Catalunya.
La darrera germana vinculada a l’àmbit de l’escola va ser Maria Trullols (1944-2020) que es va jubilar el 2009 i hi va continuar encara com a voluntària de la promoció de la lectura i de la biblioteca de l’escola fins al 2017, any en què va deixar totalment l’activitat al centre per dedicar-se a l’acompanyament de la comunitat de la qual era responsable.
