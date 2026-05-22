Les obres al carrer Guimerà de Manresa arribaran la setmana vinent a la plaça de Neus Català, que serà intransitable
Dilluns s’habilitaran els espais i se senyalitzaran els itineraris alternatius i, a partir de dijous, es tancarà l’accés de vehicles al lateral del Passeig
La plaça es farà amb un paviment continu d'aglomerat asfàltic i serà 100% accessible, sense cap graó entre el Paasseig, Guimerà i la mateixa plaça
Regió7/G.Camps
Les obres d’urbanització al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa s'ampliaran a partir del pròxim dilluns 25 de maig amb l'inici dels treballs a la plaça Neus Català i Pallejà. S'han planificat itineraris alternatius, protegits i senyalitzats per a vianants al voltant de la plaça, mentre que es mantindrà l'accés de vehicles pel passeig de Pere III en direcció a la Muralla de Sant Domènec, a la part lateral de l'edifici El Casino.
Tancada al trànsit
Des del dijous 28 de maig fins al dimarts 2 de juny, la plaça Neus Català i Pallejà estarà tancada al trànsit de vehicles. Durant aquest període, l'accés de vehicles pel lateral del passeig de Pere III, a la zona d'El Casino, es farà a través del carrer de l'Arquitecte Oms, que invertirà el sentit de circulació. La sortida es realitzarà per la Muralla de Sant Domènec.
Aquestes intervencions formen part de la fase 3 (tram central) de les obres d’urbanització del Guimerà, que inclou el segment entre la plaça Neus Català i Pallejà i el carrer de Circumval·lació, així com el tram del passeig de Pere III fins al carrer de Canyelles, que serà transformat en plataforma única. La fase 3 es va iniciar el gener passat i progressa a bon ritme amb l’objectiu de finalitzar-se aquest estiu.
La plaça no tindrà cap graó
Amb la finalitat de facilitar uns recorreguts més còmodes per als vianants, l'espai de la plaça es planteja en continuïtat amb els espais de l'entorn, amb un paviment continu d'aglomerat asfàltic que ha d'establir la transició entre els materials emprats a la part sud del carrer Guimerà i els previstos a la part nord del mateix carrer. Serà 100% accessible, sense cap graó entre Passeig, Guimerà i plaça.
D'altra banda, els treballs a la fase 2b (tram Esquilets-Sant Domènec) continuen avançant. S'espera que en els pròxims 15 dies es col·loquin els llums que falten i es retirin els antics. A més, s'instal·laran els tubs de protecció dels escocells, amb acabats d'acer galvanitzat similars als bàculs dels llums, i es completarà la plantació dels escocells, tasca que ja està en marxa. Encara restaran per instal·lar-se els elements de mobiliari urbà, els quals no es col·locaran fins a la fase final de les obres.
