Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa
La nova normativa estableix sancions de fins a 1.500 euros per intercanviar targetes, abandonar voluminosos o barrejar fraccions
Multes de fins a 750 euros per no fer cas als informadors ambientals i de fins a 1.500 euros als veïns que no separin els residus, abandonin voluminosos, deixin bosses a terra, deixin bosses de residus a les papereres o utilitzin targetes d’un altre habitatge.
Això és el que diu l’Ordenança Reguladora de la Gestió dels Residus Municipals aprovada inicialment al ple de l’Ajuntament de Manresa.
La nova normativa estableix sancions de 150 a 750 euros per l’omissió o falsedat a l’hora de facilitar la informació que requereixi el personal del servei, la no cooperació amb els informadors i educadors ambientals, el fet de no facilitar les dades identificatives necessàries, tant personals, per tal d’acreditar la condició d’usuari, com dels residus que s’aporten.
Les multes seran de 751 a 1.500 euros per no separar les diferents fraccions de residus en origen i no lliurar-los separadament, dipositar els residus voluminosos a la via pública sense haver-ne sol·licitat la recollida, abandonar qualsevol tipus de residu no perillós a la via pública o en espais públics municipals, dipositar a les papereres de la via pública caixes, bosses d’escombraries i altres elements no pròpiament generats pels vianants, i fer servir els elements d’identificació d’un altre habitatge (intercanviar-se targetes magnètiques que obren els contenidors tancats de la resta per tenir-hi accés més d’un dia la setmana).
La normativa es troba ara en període d’al·legacions i entrarà en vigor un cop finalitzat el procés.
D’aquesta forma l’Ajuntament fa un pas més en la implantació del nou sistema de gestió de residus i es dota d’instruments normatius per endurir el control del que el veïnat llença als contenidors.
Sancions dissuasives
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va deixar ben clar que es tractava d’aprovar una ordenança reguladora i sancionadora perquè «no n’hi ha prou només amb la pedagogia».
Huguet va defensar la necessitat de «ser dur» després de quaranta anys de campanyes informatives "que no han servit gairebé de res" pel que fa a la gestió responsable dels residus que es generen.
El regidor d’Acció Climàtica va explicar que la normativa que es troba en procés d’aprovació estableix «les obligacions de tothom», també de l’Ajuntament. «I concreta les infraccions» a perseguir.
Huguet va dir clarament que en l’àmbit de la neteja i la gestió de residus «és bo que es posin multes». Va posar com a exemple que una tarda a un carrer del barri de Valldaura, agents de la Guàrdia Urbana van imposar 7 multes. Posteriorment, van tornar diversos cops, però no van multar ningú perquè havia corregut la veu i no es cometien infraccions, cosa que demostra que les multes havien tingut «un efecte dissuasiu».
També va descriure les situacions que es produeixen quan hi ha un control municipal d'una àrea d'aportació. Va explicar que quan això passa es comencen a veure persones que van amb la bossa d'escombraries i canvien de direcció cap a un altre punt amb contenidors o, directament, tornen cap a casa seva.
Huguet va concretar, responent el grup municipal de Fem Manresa, que el pròxim gener s’aplicarà el recàrrec de 80 euros a qui no hagi fet servir la targeta magnètica que obre els contenidors tancats durant tot el 2026.
Fem Manresa va expressar la seva preocupació pel fet que l’ordenança posi molt èmfasi, des del seu punt de vista, en el control, la identificació i la sanció quan hauria de tenir més pes la informació i l’acompanyament al veïnat.
