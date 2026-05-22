El rector de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, exemple d'atenció a immigrants sense sostre: "L'hospitalitat és una demostració d'humanitat"
Peio Sánchez ha protagonitzat aquest dijous a Manresa a la 8a Jornada Joan Vilar sobre espiritualitat i compromís social, que recorda l'escodinaire eclesiàstic, fidel a la República
El religiós ha posat de relleu el problema general que suposa l'habitatge i ha assegurat que l'acollida lingüística en nacions minoritzades com la catalana és una necessitat
Regió7/G.C.
Peio Sánchez, rector de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, que desenvolupa una tasca immensa de primera acollida a immigrants sense sostre, ha estat el convidat de la 8a Jornada Joan Vilar sobre espiritualitat i compromís social, celebrada aquest dijous a la sala d'actes de l'Espai Òmnium de Manresa.
En la xerrada, Sánchez ha abordat la qüestió de l'hospitalitat des de l'òptica humanística i religiosa. En un primer enfocament ha subratllat que "l'hospitalitat és una demostració d'humanitat". Que l'imperatiu ètic és infinit, però que s'ha de portar a la pràctica amb limitacions econòmiques, socials i polítiques. Ha destacat que l'actual regulació extraordinària només fa aflorar la gent que ja vivia entre nosaltres, però que, lamentablement, no es preveuen les conseqüències sobre el Servei d'Ocupació o sobre el Benestar Social. Ha insistit que el principal problema social és l'habitatge per a tothom, ja que les mateixes poblacions arrelades estan tenint problemes importants per arribar a un sostre accessible. També ha assegurat que l'acollida lingüística en nacions minoritzades com la catalana és una necessitat i que no hi haurà acollida integral sense l'accés al català.
Finalment, ha desenvolupat la dimensió cristiana de l'hospitalitat posant a Jesucrist com a exemple i ha defensat el paper del papa actual com un dels pocs fars morals mundials davant la deriva autoritària general.
Joan Vilar
L'acte ha estat presentat pel director de Càritas Manresa, Joan Grau. Josep Huguet, president de l'entitat Foment de la Memòria Popular, coorganitzadora de l'acte juntament amb Òmnium i el Centre d'Estudis del Bages, ha recordat la biografia de Joan Vilar, (1889-1962) l'escodinaire eclesiàstic, fidel a la República, que va redactar un manifest amb raonaments evangèlics en contra de la carta dels bisbes espanyols donant suport al cop d'estat de Franco. Es va exiliar a Tolosa, on va acompanyar els refugiats republicans i inspirà els capellans obrers francesos.
