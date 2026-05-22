Tots els talls de trànsit per la fira de l'ExpoBages i la Trobada de Microcotxes a Manresa

La celebració dels dos esdeveniments afectaran la mobilitat a la ciutat durant el cap de setmana

La trobada internacional de microcotxes de l’any 2007, celebrada al passeig de Pere III de Manresa / ARXIU PARTICULAR

Manresa es prepara per a un cap de setmana de fires i exhibicions. La celebració de l'ExpoBages, a l'avinguda Universitària, i la Trobada de Microcotxes, al Passeig Pere III, afectaran la mobilitat a la ciutat al llarg del cap de setmana. Consulta els trams afectats per talls i en quines franges horàries es produiran aquests:

La 44a edició de l'ExpoBages provocarà diverses alteracions en el trànsit. Des de les 6 hores del dissabte 23 fins a les 23 hores del diumenge 24, es prohibirà la circulació de vehicles en ambdós sentits al tram comprès entre l'avinguda Bases de Manresa i el carrer Sant Antoni Abat.

 El trànsit es mantindrà entre la rotonda Rosalind Franklin (enllaç amb la C-25) i el carrer Sant Antoni Abat, en ambdós sentits de circulació. L'accés a l’aparcament del supermercat MERCADONA es mantindrà dissabte, accedint des de la rotonda Rosalind Franklin.Els usuaris dels guals afectats han de sortir abans de les 7 hores de dissabte i podran tornar a partir de les 23 hores de diumenge.

 Així mateix, el vial del Parc de les Homilies d'Organyà quedarà tallat entre l'avinguda Universitària i el carrer Ramon d'Iglésies.

Afectacions per la Trobada Internacional de Microcotxes

D'altra banda, en motiu de la Trobada Internacional de Microcotxes, aquest dissabte a la tarda es tallarà al trànsit als accessos a la rotonda del PTV, situada a l'avinguda dels Països Catalans. L'afectació viària tindrà lloc de 15:40 hores a 18 hores.

Durant el cap de setmana, un centenar de vehicles participaran en aquest esdeveniment automobilístic, i el seu recorregut i estada en diferents punts de la ciutat, com el Passeig de Pere III o la plaça Major, estaran regulats per agents de la Guàrdia Urbana.

