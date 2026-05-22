Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

Vols deixar de fumar? Manresa organitza accions participatives i de prevenció en la Setmana Sense Fum

El 29 de maig s’instal·larà una carpa informativa a la plaça Espanya amb professionals de salut pública i professionals d’infermeria de primària

L’Oficina Jove del Bages serà un punt neuràlgic de prevenció amb activitats específiques dinamitzades conjuntament amb el programa Salut i Escola

S'explicaran els beneficis de deixar de fumar d'una manera didàctica

S'explicaran els beneficis de deixar de fumar d'una manera didàctica / AJM

Regió7

Manresa

En el marc de la celebració de la Setmana Sense Fum, l’Ajuntament de Manresa referma el seu compromís amb la salut pública i la lluita contra el tabaquisme amb un programa d’actes centrat en la informació de proximitat i la sensibilització dels més joves. El consistori ha coordinat diverses accions per visibilitzar els riscos del consum de tabac i oferir eines per al seu abandonament.

Una carpa de salut a la plaça Espanya

El divendres 29 de maig s’instal·larà una carpa informativa a la plaça Espanya. Durant tota la jornada, professionals d’infermeria de les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Manresa estaran a disposició de la ciutadania per informar sobre els riscos del tabaquisme i els recursos disponibles per deixar de fumar.

A diferència dels punts informatius convencionals, aquesta carpa apostarà per la interacció. S’han dissenyat dinàmiques participatives creades especialment per a l'ocasió, amb l'objectiu de transmetre els beneficis de deixar de fumar d'una manera didàctica, allunyada de l'enfocament merament prohibitiu i centrada en la millora de la qualitat de vida.

Prevenció en l'entorn juvenil

Conscient que l'adolescència és una etapa clau per evitar l'inici de l'hàbit tabàquic, l’Ajuntament també traslladarà la campanya a l’Oficina Jove del Bages. Durant tota la setmana, a través del programa de punts al pati, es faran activitats de sensibilització dinamitzades conjuntament entre el personal de l’Oficina Jove i personal d’infermeria del Programa Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya. Aquesta aliança permetrà oferir un espai de confiança on els joves podran resoldre dubtes, desmuntar mites sobre el tabac i les noves formes de consum, així com rebre consells de salut des d'una perspectiva propera i experta.

Notícies relacionades

Compromís amb una ciutat saludable

Amb aquestes accions, Manresa segueix la línia estratègica marcada per la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme, treballant de manera transversal entre diferents departaments municipals i els serveis de salut del territori. L’objectiu final és reduir la prevalença del tabaquisme a la ciutat i promoure uns hàbits de vida més saludables i uns espais públics lliures de fum.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  5. Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
  6. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  7. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  8. Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages

Vols deixar de fumar? Manresa organitza accions participatives i de prevenció en la Setmana Sense Fum

Vols deixar de fumar? Manresa organitza accions participatives i de prevenció en la Setmana Sense Fum

El Govern espanyol activa ajudes de fins a 15.000 euros per a joves que comprin habitatges en pobles

El Govern espanyol activa ajudes de fins a 15.000 euros per a joves que comprin habitatges en pobles

Finalitzen les obres de millora de la seguretat viària a l'encreuament de la C-14 i l'accés a Pinell del Solsonès

Finalitzen les obres de millora de la seguretat viària a l'encreuament de la C-14 i l'accés a Pinell del Solsonès

La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

L’Associació d’Agroturisme del Berguedà bat rècord amb 78 cases i impulsa la desestacionalització del turisme rural

L’Associació d’Agroturisme del Berguedà bat rècord amb 78 cases i impulsa la desestacionalització del turisme rural

Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat

Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat

El govern solsoní rebutja les insinuacions d'opacitat sobre el projecte per ampliar el parc d'habitatge

El govern solsoní rebutja les insinuacions d'opacitat sobre el projecte per ampliar el parc d'habitatge

La banca espanyola nega l’aval a Enrique Riquelme per optar a la presidència del Real Madrid

La banca espanyola nega l’aval a Enrique Riquelme per optar a la presidència del Real Madrid
Tracking Pixel Contents