Vols deixar de fumar? Manresa organitza accions participatives i de prevenció en la Setmana Sense Fum
El 29 de maig s’instal·larà una carpa informativa a la plaça Espanya amb professionals de salut pública i professionals d’infermeria de primària
L’Oficina Jove del Bages serà un punt neuràlgic de prevenció amb activitats específiques dinamitzades conjuntament amb el programa Salut i Escola
Regió7
En el marc de la celebració de la Setmana Sense Fum, l’Ajuntament de Manresa referma el seu compromís amb la salut pública i la lluita contra el tabaquisme amb un programa d’actes centrat en la informació de proximitat i la sensibilització dels més joves. El consistori ha coordinat diverses accions per visibilitzar els riscos del consum de tabac i oferir eines per al seu abandonament.
Una carpa de salut a la plaça Espanya
El divendres 29 de maig s’instal·larà una carpa informativa a la plaça Espanya. Durant tota la jornada, professionals d’infermeria de les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Manresa estaran a disposició de la ciutadania per informar sobre els riscos del tabaquisme i els recursos disponibles per deixar de fumar.
A diferència dels punts informatius convencionals, aquesta carpa apostarà per la interacció. S’han dissenyat dinàmiques participatives creades especialment per a l'ocasió, amb l'objectiu de transmetre els beneficis de deixar de fumar d'una manera didàctica, allunyada de l'enfocament merament prohibitiu i centrada en la millora de la qualitat de vida.
Prevenció en l'entorn juvenil
Conscient que l'adolescència és una etapa clau per evitar l'inici de l'hàbit tabàquic, l’Ajuntament també traslladarà la campanya a l’Oficina Jove del Bages. Durant tota la setmana, a través del programa de punts al pati, es faran activitats de sensibilització dinamitzades conjuntament entre el personal de l’Oficina Jove i personal d’infermeria del Programa Salut i Escola de la Generalitat de Catalunya. Aquesta aliança permetrà oferir un espai de confiança on els joves podran resoldre dubtes, desmuntar mites sobre el tabac i les noves formes de consum, així com rebre consells de salut des d'una perspectiva propera i experta.
Compromís amb una ciutat saludable
Amb aquestes accions, Manresa segueix la línia estratègica marcada per la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme, treballant de manera transversal entre diferents departaments municipals i els serveis de salut del territori. L’objectiu final és reduir la prevalença del tabaquisme a la ciutat i promoure uns hàbits de vida més saludables i uns espais públics lliures de fum.
