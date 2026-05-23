Accident a la ronda de Manresa amb un vehicle bolcat i una persona atrapada
Hi ha fins a dos quilòmetres a la C-55 entre la sortida de Santpedor i la Salle, i el pont del Gimnàstic
Un accident entre una moto i un cotxe a la C-55, en el tram que fa de ronda de Manresa, aquest dissabte al matí provoca retencions en plena operació sortida del cap de setmana, i de la segona Pasqua a Barcelona i l'Àrea Metropolitana. L’avís s’ha rebut a les 10.44 hores.
El tram afectat va des de la sortida de Santpedor fins al pont del Gimnàstic, en sentit Sant Joan i Solsona.
Segons les primeres informacions, un turisme ha acabat bolcat després de la col·lisió amb una moto i una persona ha quedat atrapada a l’interior del vehicle. Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre els afectats i treballar en l’excarceració.
L’accident està provocant afectacions importants al trànsit, amb prop de dos quilòmetres de cua en sentit Manresa.
