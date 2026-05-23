La Central Creativa debuta a l'ExpoBages 2026 com a punt de trobada per al talent creatiu de Catalunya central
El periodista Xavier Pérez Esquerdo i el creador de contingut Walter Capdevila han estat els primers convidats de l’espai organitzat per l'agència creativa bagenca Wells Studio
La Central Creativa s’ha estrenat aquest 2026 com a activitat paral·lela a l’ExpoBages. Ubicada en un espai entre la Biblioteca Universitària i l’hipermercat, va ser una proposta dels organitzadors de la fira que l’agència creativa bagenca Wells Studio va entomar de seguida.
Per a Gerad Revuelta, de Wells Studio, "volíem plantejar una cosa una mica diferent, o sigui, que poguéssim englobar diferents sectors professionals que a la Networking, que també organitzem, no es podia. Allò segueix com uns premis, però la Central Creativa neix com un meeting point per creatius i emprenedors de diferents sectors professionals". I en tot cas, reivindicant la terra, perquè "volem també sortir una mica de les urbes barcelonines i poder ensenyar molt aquest sector creatiu que tenim a Catalunya Central i que sembla que no ens ho creiem, però aquí hi ha molt talent".
Faltarà veure com evoluciona la fira i l’acollida que té la iniciativa, però l’ombra i l’espai de terrassa ajudaven a que molta gent es prengués un refugi del sol mentre veia les diferents iniciatives que s’anaven presentant. D’entrada, pels organitzadors, "la resposta dels professionals del sector ha estat espectacular. Quan hem fet la crida als grans professionals que venen aquí a la Central Creativa, els hi ha agradat i molta gent manresana també els hi ha sobtat de poder tenir aquest tipus de talent aquí a Manresa. I és que existeix i l'únic que falten és mitjans, ja siguin públics o també privats, per donar suport a que aquesta indústria està viva aquí al Bages".
Per a Revuelta, "portar-ho aquí a Expo Bages és com una manera d'obrir dos sectors, i això no deixa de ser una primera prova. Volem posar sobre el terreny de veure què tal va. La resposta professional de tots els que participen és molt positiva, però volem saber també del públic".
I és que pensant en creativitat, "tu saps el màrqueting, la publicitat que han de fer aquesta gent dels expositors de l’ExpoBages per vendre? Al final ja és ser creatiu, pensar en com soluciono aquest problema. I intentaràs allunyar-te de la teva competència, doncs ja s'ha despertat la teva creativitat".
La ubicació és bona, on l’any passat hi havia una mica de servei de bar, però un pèl apartada del recorregut principal. Fonts de l’organització reconeixien que tot no cap al tronc central de l’avinguda Universitària, però que si es repeteix espai, l’any que ve es mirarà de donar-li més visibilitat.
El periodista Xavier Pérez Esquerdo i el creador de contingut Walter Capdevila han obert foc a l’espai amb un programa que "s'ha muntat només per la Central Creativa, com el Bingo Musical de la Tarda, com el Late Morning que diumenge presentarà l'Albert Roig. Tot són creacions per a la Fira", com deia Gerard Revuelta.
Per al periodista Xavier Pérez Esquerdo, es bo "crear aquests espais com el que tenim aquí de la Central Creativa perquè hi hagi aquest diàleg, i que surtin idees creatives d'aquests emprenedors que arrisquen molt de la seva vida, dels seus diners, dels seus estalvis, del temps d'estar amb els seus per poder crear una societat millor. I més en una fira multisectorial d'aquelles de tota la vida, d'ensenyar cotxes i maquinària, també demostra que les coses van canviant. I jo crec que és un punt molt important. A més, poden prendre un vermutet".
La Central Creativa tindrà de tot al llarg del cap de setmana, des d’entrevistes, podcasts en directe, entreteniment, música i la retransmissió del partit del Baxi Manresa amb el Gran Canaria.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa