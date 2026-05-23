L'ExpoBages 2026 arrenca amb força: "Manresa és una plaça de comerç de proximitat forta"
L'avinguda universitària acull per segon any consecutiu la fira multisectorial del Bages, que preveu un futur llarg en aquesta ubicació amb un increment d'expositors i activitats
L'ExpoBages 2026 ha començat ben d'hora, aquest matí, amb gent passejant entre els estands i els cotxes de l'exposició d'automoció, en aquesta segona edició a la vinguda universitària de Manresa. A les 11 h s'ha fet l'inaguració al nou espai de la Central Creativa, ubicat ben a prop de la biblioteca universitària. Una carpa sota un sol que ja es preveu de justícia que acompanyarà la fira durant tot el cap de setmana.
Els discursos i les primeres opinions apunten a un futur llarg de la Fira en aquesta zona. Pel que fa a l'acte en sí, Moisés Rodríguez Cantón, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha destacat que el comerç és un 15% del producte interior brut de Catalunya i que ocupa 150.000 persones. Per tant, el comerç de proximitat, ha dit, és imprescindible i "Manresa és una plaça forta" en aquest sentit.
Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que aquesta nova ubicació va ser un canvi obligat per les obres, però que després del primer any s'ha demostrat una decisió d'èxit. Permet més espai, més zones, i ha tornat a omplir més que mai. A banda, ha destacat que la ciutat és mou i que vol ser un aparador de dinamisme. Per a ell, Manresa és una "ciutat activa" i ho demostra que el producte interior brut de la capital del Bages creix i que construïix el seu futur en llocs com la Fàbrica Nova, el Polígon del Pont Nou o el Parc Tecnològic. Aloy ha acabat dient que l'ExpoBages "és l'impuls per a la capital del demà".
La inauguració ha servit també per lliurar el guardó del Pollet d'Or, 2026, a Sílvia Invers, durant 28 anys comercial de Fira de Manresa. Invers ha repassat la seva trajectòria, els companys que ha tingut el capdavant de Fira de Manresa, i ha destacat que cada Fira ha tingut la seva història oculta.
La guardonada ha dit que no s'esperava aquest premi i que es va sorprendre molt quan li van dir fa unes setmanes. Invers és conscient i creu fermament que les fires són fidelització i complicitat. I que davant del fred d'internet cal la calor de les fires comercials i el comerç de proximitat.
Gairebé 150 expositors
La fira reuneix enguany 148 expositors de diferents punts del territori, més que els 141 de la darrera edició. A més a més, manté els espais temàtics del TecnoBages i l'OtakuBages i n'estrena un de nou, la Central Creativa, que acollirà durant tot el cap de setmana propostes musicals i espectacles per convertir-se en un punt de trobada viu per al sector creatiu de la comarca. En l'espai comprès entre la Biblioteca de la UManresa i el Mercadona, l'agència bagenca Well Studios ha tirat endavant aquesta novetat per aplegar talent creatiu audiovisual del territori.
El TecnoBages torna a tenir programades activitats de caràcter professional destinades a empreses i professionals del sector durant la setmana, entre la que destaca el TecnoBus, una proposta per visitar empreses referents de la comarca de la mà d'Hasmukh Kerai i Marc Gangonells. Durant el cap de setmana, es concentraran activitats de caràcter lúdic davant de l’esplanada de la UManresa, com la zona gamer i jocs de realitat virtual.
A la zona OtakuBages, que aquest any gaudirà de més espai al Parc de les Homilies d’Organyà, hi ha programades activitats durant tot el cap de setmana. Cal destacar també el concert d’Elesky al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, el diumenge 24 de maig, una iniciativa del mateix equipament que reforça la vinculació de la fira amb agents rellevants de la ciutat.
També, com ja és habitual, la fira estarà acompanyada per un complet programa d'activitats. Moltes d'aquestes vindran de la mà d'entitats de la ciutat, com la mostra de castells amb els Tirallongues, la consolidada Trobada de Col·leccionistes —que aquest any celebrà la seva 21a edició el diumenge 24 de maig— o la presència de l'equip de bàsquet femení de la ciutat. També es farà un circuit de proves de bicicleta elèctrica que anirà a càrrec del nou servei municipal Baik.
Però l'eix central de la fira ExpoBages han estat sempre els estands i els expositors. I el seu espai dedicat a l'automoció, amb quinze concessionaris i una trentena de marques representades. Es tracta d’una xifra similar a l’any passat d’una exposició també que mantindrà els 468 metres lineals d’automòbils exposats. Hi tenen una àmplia presència els fabricants de vehicles 100% elèctrics, híbrids i híbrids endollables, que guanyen terreny respecte als de combustió.
Afectacions viàries
La 44a edició de l'ExpoBages provoca diverses alteracions en el trànsit. Des de les 6 hores del dissabte fins a les 23 hores del diumenge 24, queda prohibida la circulació de vehicles en ambdós sentits al tram comprès entre l'avinguda Bases de Manresa i el carrer Sant Antoni Abat. El trànsit es manté entre la rotonda Rosalind Franklin (enllaç amb la C-25) i el carrer Sant Antoni Abat, en ambdós sentits de circulació. L'accés a l’aparcament del supermercat MERCADONA es manté el dissabte, accedint des de la rotonda Rosalind Franklin. Els usuaris dels guals afectats han de sortir abans de les 7 hores de dissabte i podran tornar a partir de les 23 hores de diumenge. Així mateix, el vial del Parc de les Homilies d'Organyà queda tallat entre l'avinguda Universitària i el carrer Ramon d'Iglésies.
En aquest sentit, l’esdeveniment torna a habilitar un trenet que connectarà l’avinguda de les Bases amb la plaça Espanya, per facilitar l’arribada de visitants des del centre de la ciutat.
La fira ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa, la PIMEC de la Catalunya central i la UBIC Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Concretament, TecnoBages és una coorganització amb ProManresa, la Central Creativa amb Well Studios i ProManresa, i OtakuBages amb Sterraco Unlimited.
