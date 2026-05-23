Setanta microcotxes mantenen viu el llegat del PTV al centre de Manresa
La celebració de la 20a Trobada Internacional de Microcotxes s'ha tornat a celebrar a la capital bagenca després de tota una dècada i just coincideix amb el 70è aniversari de la creació del PTV, vehicle dissenyat i fabricat íntegrament a la ciutat
Un centenar llarg de persones s'han congregat al segon tram del passeig per gaudir de l'ampli ventall de microcotxes que hi han fet parada, alguns dels quals venen des de França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Àustria o Portugal
Una setantena de microcotxes han envaït el matí d'aquest diumenge el passeig de Pere III de Manresa amb motiu de la 20a Trobada Internacional de Microcotxes, que també ha coincidit amb el 70è aniversari del PTV, el popular vehicle dissenyat i fabricat íntegrament a la capital bagenca entre 1956 i 1961, convertit ja en tota una institució. Tot i que la cita era d'hora al matí, de les 8.30 h a les 10 h, més d'un centenar de persones s'han congregat al segon tram del passeig per gaudir de l'ampli ventall de vehicles que han vingut de diferents punts d'Europa.
La parada al passeig ha estat només el punt de trobada abans de començar la ruta de 100 quilòmetres per pujar fins a Montserrat i tornar a Manresa. "Farem patir una mica els cotxes, però també els farem gaudir", manifesta entre riures Antoni Tachó, president del Clàssic Motor Club del Bages i un dels creadors de l'icònic PTV. Al cap i a la fi, es tracta de vehicles clàssics fabricats fa més de 65 anys enrere i, de fet, en la sortida que van fer aquest divendres, també fins al massís bagenc, es van avariar sis, alguns dels quals encara no han pogut ser reparats.
Avui, però, és el "dia fort" de la trobada, segons recorda Tachó. Després de passar per diversos municipis de la comarca com ara Rajadell, Maians o Santpedor, un cop retornin al passeig de Manresa, pels volts de les 6 h de la tarda, faran el tradicional Concurs d'Elegància, en què tots els microcotxes participants "desfilaran" sobre una catifa vermella guarnits al detall. A més, els manresans aplegats podran participar en la votació per determinar els guanyadors. En acabat, es farà una gimcana, en què els microcotxes hauran de seguir uns circuits amb tot de giravolts.
Aquesta 20a edició de la Trobada Internacional de Microcotxes és ben especial, per un costat, perquè després d'una dècada es torna a celebrar a Manresa, i de l'altre, perquè coincideix amb el 70è aniversari del PTV. I a banda d'especial, també ha estat molt participada, ja que ha reunit prop d'una setantena de microcotxes de diferents punts de Catalunya, Alacant, Madrid, Albacete i països com ara Andorra, França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Àustria o Portugal.
Un aniversari amb regust nostàlgic
"Vivim aquest cap de setmana amb molta alegria, però també amb molta nostàlgia", segons explica Tachó. Per a ell, sent un dels creadors del microcotxe PTV és inevitable no fer la vista enrere i adonar-se "de tot el què ens ha aportat diàriament", manifesta. Així doncs, sent la celebració d'aquesta trobada com una celebració també del patrimoni cultural i industrial de la ciutat que va veure néixer el PTV, un vehicle que va ser un clar referent del seu temps.
El nom de PTV fa referència a les primeres lletres dels cognoms dels seus creadors: Maurici Perramón, els germans Antoni i Gullem Tachó i Josep Vila. Tots quatre van ser els impulsors durant la decada dels 50 i els 60 d'aquest històric microcotxe que va ser dissenyat i produit íntegrament per l'empresa Automóviles Utilitarios, S.A. (AUSA). Ben valorat pel seu disseny estilitzat, compta amb una mecànica pròpia i un motor de dos temps i 10 CV de potència que li permeten arribar a velocitats de fins a 75 km/h.
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa