L'ExpoBages es fa forta a l'avinguda Universitària de Manresa
Les opinions d'expositors i vistants coincideixen amb la impressió que aquest vial és més adequat per a la Fira Multisectorial de Manresa que no pas el passeig, d'on va marxar fa dues edicions
Ningú ho diu encara oficialment, però el cert és que l’ExpoBages a l’avinguda Universitària de Manresa podria tenir una llarga vida. En la segona edició en aquest nou indret ja es comença a parlar de continuïtat. La regidora de Comerç de Manresa, Tània Infante, recordava aquest dissabte que, quan la Fira va marxar del centre de la ciutat, ella ja va dir que "si es trasllada, no pot ser per dos anys, ha de tenir una estabilitat".
I les diferents opinions sembla que ho secunden. Un dels sectors tradicionalment amb més pes a la fira multisectorial de Manresa, l’automoció, està encantat amb aquest emplaçament. Tant, que fins i tot creu que "aquest seria el millor lloc per fer la Fira del Vehicle d’Ocasió". Una fira que a hores d'ara es fa al Passeig de Pere III, però que "ens agradaria poder traslladar aquí", en paraules de Maria Masana, presidenta del Grup d'Automoció de Manresa i el Bages.
I el motiu és l’espai, "ample i diàfan. L’ExpoBages feta aquí permet tenir tots els sectors molt concentrats, i això facilita la visita". De la manera com s’ha organitzat, la illeta central de l’avinguda acull a banda i banda els diferents concessionaris o venedors de cotxes, i a les voreres hi ha els estands dels expositors de la resta de sectors. "Si és tot molt llarg, com al passeig, carrer Guimerà, etc. la gent es perdia. Aquí està tot junt". A més, per Masana, "en aquest espai, els carrers que s’han de tallar són menys i no molestes a tants veïns. Tot és més fàcil".
La seva opinió la comparteixen altres expositors, com el Pau Benasco, d’OK Sofàs, que ahir dissabte deia que "prefereixo aquí per l'amplitud. Si netegessin els arbres ja seria perfecte!". Per a aquest venedor, "al passeig es feia més un tub, per dir-ho així, era força més estret. O sigui, repetir aquí cap problema".
Com ell, el Manel Serrano, de Cellers Maset. "Aquí, perquè hi ha més moviment de gent que allà al Passeig. Allà hi ha més passavolant que sortia a passejar, i aquí van a mirar la fira".
El cert és que per a paradetes més petites, com les d’alimentació, els passavolants ja els estaven bé, però en general, els expositors s’han decantat per la continuïtat. També els visitants, amb alguna queixa per l’aparcament, però que en general creuen que "és una ubicació molt correcta. Hi ha la part central amb els cotxes, per qui els interessa mirar-ho, i les prades. I fins i tot hi ha la zona que deixa lloc als escenaris", com deia l’Oriol Huix. El Rafa Sala, de Manresa, també és d’aquest parer, dient que "al passeig ja era massa repetitiu. Aquí dalt ho veig bé. Està tot també més compacte, més agrupat".
Molta calor
Tot plegat per una fira que va començar aquest dissabte amb 148 expositors i amb molta calor. Les hores del fort del sol va costar d’omplir, i les ombres anaven molt buscades. Però la cosa va canviar quan va afluixar la calorada, i la gent va començar a omplir l’avinguda principal i les activitats paral·leles.
L'ExpoBages 2026 començava oficialment el dissabte amb un acte d’inauguració al nou espai de la Central Creativa, ubicat ben a prop de la biblioteca universitària.
Aquí, els discursos i les primeres opinions també apuntaven a un futur llarg de la Fira en aquesta zona. Pel que fa a l'acte en si, Moisès Rodríguez Cantón, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, destacava que el comerç és un 15% del producte interior brut de Catalunya i que ocupa 150.000 persones. Per tant, el comerç de proximitat, va dir, "és imprescindible i Manresa és una plaça forta".
Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, destacava que aquesta nova ubicació va ser un canvi obligat per les obres, però que "després del primer any s'ha demostrat una decisió d'èxit. Permet més espai, més zones, i ha tornat a omplir més que mai". Per a ell, Manresa és una "ciutat activa" i ho demostra que el producte interior brut de la capital del Bages creix i que "construeix el seu futur en llocs com la Fàbrica Nova, el Polígon del Pont Nou o el Parc Tecnològic". Aloy va acabar dient que l'ExpoBages "és l'impuls per a la capital del demà".
La inauguració va servir també per lliurar el guardó del Pollet d'Or, 2026, a Sílvia Invers, durant 28 anys comercial de Fira de Manresa. En el seu discurs, Invers va repassar la seva trajectòria, i va destacar que "cada Fira ha tingut la seva història oculta". Invers creu fermament que "les fires són fidelització i complicitat. I que davant del fred d'internet, cal la calor de les fires comercials i el comerç de proximitat".
