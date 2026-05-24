Una trentena de participants al concurs de cosplay de l'OtakuBages a ExpoBages 2026
L'espai del món de l’anime, el manga i els videojocs consolida la seva presència a la fira multisectorial de Manresa amb més estands, nous tallers i activitats d'animació japonesa i coreana
Una trentena de persones, entre adults i nens, han pres part aquest diumenge a primera hora de la tarda en el concurs de cosplay de l'OtakuBages, una de les activitats paral·leles a l'ExpoBages 2026. Cosplay és la pràctica de disfressar-se i interpretar un personatge de ficció provinent de còmics, videojocs, pel·lícules o sèries, i això fa que sigui una de les activitats més vistoses d'una part de la fira que, per segon any consecutiu, es dedica al món de l’anime, el manga i els videojocs.
La fira multisectorial ExpoBages ha acollit un any més l'espai Otaku, organitzat per l'associació Starraco Unlimited, que ha tancat l'edició amb una programació renovada i ampliada respecte a l'any anterior. Ivan Carrasco Sarmiento, director de continguts de l'associació organitzadora, ha valorat positivament el balanç general de l'edició. "Hi ha hagut molt bona resposta, amb un ambient molt maco", ha assegurat Carrasco, que ha destacat la bona acollida per part del públic malgrat les altes temperatures registrades durant la jornada del dissabte i de diumenge, que poden haver desanimat alguns assistents de posar-se la disfressa, però en general, la participació ha estat molt bona.
Més espai i nova programació
Una de les novetats més visibles d'enguany ha estat l'ampliació de l'espai assignat a l'activitat, que s'ha estès fins a una zona més gran del parc de les Homilies d'Organyà. Aquesta extensió ha permès incrementar el nombre d'estands i, sobretot, incorporar activitats que no hi eren presents en l'edició anterior, com ara tallers de dibuix per a infants i activitats de ball. La programació d'enguany ha inclòs una xerrada sobre el món del doblatge, un concert d'una cantant de música japonesa, l'actuació d'una ballarina de k-pop i la interpretació d'un grup musical en format acústic, entre altres. Totes elles han generat una afluència notable de públic, que en molts casos s'ha quedat dret als voltants de l'escenari perquè no hi havia seients disponibles, o per evitar el sol. "La gent responia, i el bo no és només que s'han posat a les cadires, sinó també que tot al voltant hi havia moltíssima gent", ha explicat Carrasco.
De cara a pròximes edicions, la direcció de continguts apunta a incorporar noves propostes com foto calls temàtics, més tallers i activitats de combat suau (soft combat). Carrasco, però, matisa que el creixement de l'espai depèn de la disponibilitat municipal: "Estem limitats al que l'Ajuntament ens digui. Si ens diuen que volem més, més posarem." L'associació considera que la dotació actual d'estands és adequada i que, en cas d'obtenir més metres quadrats, la inversió es destinaria preferentment a ampliar l'oferta d'activitats. "Si tinguéssim més llocs, faríem més activitats", ha subratllat el responsable.
L'espai Otaku de l'ExpoBages es consolida, edició rere edició, com un referent per als aficionats a la cultura japonesa i coreana al Bages, amb una vocació creixent d'integrar nous formats i d'atreure tant el públic familiar com els seguidors més especialitzats del gènere.
