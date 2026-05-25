La CGT denuncia que hagin donat l'alta a un treballador de l'oficina de Manresa que ha d'anar amb crosses
La secció del sindicat al Bages-Berguedà explica que l'afectat està pendent d'una operació de tíbia i peroné
Considera "inadmissible" que se l'obligui a tornar a la feina sense "unes condicions físiques adequades per portar a terme les seves funcions amb seguretat i dignitat laboral"
Regió7
La secció Sindical de CGT Correus ha denunciat que aquest dilluns, 25 de maig, l'ICAM, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, ha donat l'alta mèdica a un carter que fa el repartiment en moto en el torn de tarda a la Unitat de Repartiment (UR) de Correus a Manresa. Segons el sindicat, el seu company, que és Agent de Classificació i Repartiment (ACR) en l'esmentat torn, està pendent d'una operació de tíbia i peroné de manera que, avui dia, la seva mobilitat continua sent amb crosses.
Tot i aquesta situació, fa notar la CGT, el treballador s'ha de reincorporar al seu lloc aquest dimarts, 26 de maig, a 2/4 de 3 de la tarda.
La CGT Correus Bages-Berguedà considera "inadmissible que s'obligui a reincorporar-se a un treballador que encara no es troba en unes condicions físiques adequades per portar a terme les seves funcions amb seguretat i dignitat laboral".
