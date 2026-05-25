La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartó recollit al Centre Històric de Manresa
Afirma que hi ha "indicis" que la totalitat del cartró domiciliari procedent del Centre Històric i part dels barris exteriors "podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca"
Regió7
El sindicat CGT del comitè de FCC Medi Ambient, concessionària del servei de neteja de Manresa, ha denunciat públicament la "manca de transparència de l'Ajuntament respecte de la destinació final del cartró domiciliari recollit mitjançant el sistema de càrrega posterior al Centre Històric de la ciutat i part de barris exteriors".
Jose A. Fernández Páxaro, secretari general de la CGT Manresa, afirma que "en dues ocasions hem sol·licitat formalment a l'Ajuntament documentació que acrediti i certifiqui que l'administració municipal està exercint el degut control i la traçabilitat sobre el destí final d'aquesta fracció de residus, tal com estableixen les obligacions legals en matèria de gestió de residus, transparència i bon govern".
Malgrat les sol·licituds realitzades, "l'Ajuntament no ha facilitat la documentació requerida ni ha aportat informació suficient que permeti verificar el tractament real d'aquesta fracció".
Consideren "especialment greu aquesta manca de resposta, ja que els indicis disponibles i les dades de caracterització d'aquesta recollida apuntarien que la totalitat del cartró domiciliari procedent del Centre Històric i part dels barris exteriors podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca", en lloc de destinar-se a processos efectius de reciclatge.
"Enorme impacte ambiental"
I afegeix que "estaríem parlant de més de 400.000 quilos de cartró separats selectivament per la ciutadania, una xifra d'enorme impacte ambiental i econòmic que fa encara més necessària la màxima transparència i control públic sobre el destí final d'aquesta fracció".
El secretari general de la CGT Manresa recorda que la ciutadania no només fa l'esforç de separar correctament aquesta fracció de residus, sinó que també assumeix un cost econòmic cada vegada més elevat mitjançant la taxa d'escombraries. Precisament, l'increment d'aquesta taxa s'ha justificat reiteradament per la necessitat d'augmentar els nivells de reciclatge i complir amb els objectius ambientals establerts per la normativa europea i catalana.
"Si, finalment, es confirmés que aquesta fracció acaba sent abocada en dipòsits controlats ens trobaríem davant d'una situació que deixaria en evidència el discurs institucional sobre reciclatge ¡ sosten ibilitat", afirma.
Rebla que de confirmar-se aquests fets, "ens trobaríem davant d'un possible incompliment de les obligacions legals que té l'Ajuntament en relació amb la traçabilitat, supervisió i control de la destinació final dels residus recollits selectivament, així com un possible incompliment de la normativa de transparència i bon govern per la negativa reiterada a facilitar informació pública relacionada amb la gestió dels residus municipals".
Recorda que la normativa catalana i estatal en matèria de residus contempla sancions econòmiques molt importants per incompliments relacionats amb la gestió, el control documental i la traçabilitat dels residus, podent arribar, en funció de Ia gravetat dels fets, fins als 600.000 euros en infraccions greus i fins a 1.200.000 euros en infraccions molt greus a Catalunya.
"Entenem que la ciutadania té dret a conèixer què passa realment amb els residus que separa correctament i diposita per al seu reciclatge. La confiança en els sistemes de recollida selectiva no pot sostenir-se sobre l'opacitat administrativa ni sobre l'absència de controls verificables". Per això, exigeix a l'Ajuntament de Manresa:
1- La publicació immediata de tota la documentació relativa a la traçabilitat i tractament final d'aquesta fracció.
2- La identificació de les plantes de transferència, classificació i tractament utilitzades.
3- Els certificats de recepció i tractament final del cartró recollit.
4- Una auditoria pública i independent sobre la gestió d'aquesta fracció de residus.
Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
Així mateix, anuncien que presentaran una denúncia davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) per l'incompliment reiterat de la normativa de transparència i bon govern per part de l'Ajuntament de Manresa.
lgualment, "continuarem investigant aquests fets per totes les vies possibles fins a poder demostrar documentalment la veritat sobre aquest greu problema i aclarir quina és la destinació real dels residus que la ciutadania separa selectivament".
