La festa cultural dels Amics del Senegal del Bages que s'havia de fer dissabte a Manresa es va anul·lar per defunció
L'acte programat a la plaça de Sant Domènec, que incloïa com a plat fort una demostració de lluita tradicional senegalesa, s'ajorna a una nova data encara per determinar
La plaça de Sant Domènec de Manresa havia d'acollir dissabte passat, dia 23 de maig, una festa cultural organitzada pels Amics del Senegal del Bages amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa que, entre altres, havia d'incloure una demostració de lluita tradicional senegalesa. Finalment, però, la festa no es va fer.
Segons ha pogut saber Regió7, l'entitat responsable de la vetllada, que s'havia de celebrar a partir de les 4 de la tarda i fins a les 11 de la nit, va lamentar la setmana passada la pèrdua d'un dels membres de l'entitat, que va morir dijous a causa d'una malaltia a l'hospital on estava ingressat, i van decidir anul·lar l'activitat. La previsió és recuperar-la el mes vinent en una data encara per determinar.
Els Amics del Senegal del Bages és una organització sense ànim de lucre nascuda la primavera del 2000 i amb seu a Manresa nascuda amb l'objectiu de promoure i facilitar la integració dels immigrants en general i dels senegalesos en particular dins de la societat d'acollida; sensibilitzar i conscienciar la societat de la problemàtica de la immigració, i fomentar el codesenvolupament i l'intercanvi cultural.
