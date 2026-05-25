El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president
Plinio Gómez Gibert relleva Josep Maria García Rius al capdavant del Grup de l’Advocacia Jove de Manresa
El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa, vinculat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, ha renovat el seu Comitè Executiu i inicia una nova etapa amb Plinio Gómez Gibert com a nou president.
El relleu es produeix després de l’etapa encapçalada per Josep Maria Garcia Rius, que ha exercit fins ara la presidència del Grup i que continuarà vinculat al nou Comitè Executiu assumint les funcions de secretari. D’aquesta manera, el Grup aposta per una transició ordenada, amb continuïtat en el projecte i incorporant noves persones i responsabilitats dins l’organització.
A banda del president i secretari, el nou Comitè Executiu queda format per Gerard Palà Oliva com a vicepresident, Marc Gonzalo Miguélez com a tresorer i Sergi Sala i Padullés, Arnau Estiarte Salisi, Lucia Zdrobau Sopco, Antonio Martin Gutiérrez, i Pilar Ana Garcia Rius com a vocals.
Durant el mandat de Josep Maria Garcia Rius, el Grup de l’Advocacia Jove de Manresa ha mantingut una presència activa dins la vida col·legial, impulsant espais de trobada, activitats formatives i iniciatives orientades a reforçar la participació dels advocats i advocades joves del territori. La seva etapa al capdavant del Grup ha estat marcada per la voluntat de donar visibilitat a l’advocacia jove, fomentar la cohesió entre professionals i enfortir la relació amb el Col·legi. Ara, amb la nova presidència de Plinio Gómez Gibert es vol donar continuïtat a aquesta tasca i, alhora, impulsar una nova etapa centrada en la participació, la formació pràctica i la implicació dels joves advocats i advocades en els reptes actuals de la professió.
Segons un comunicat, el nou Comitè Executiu es fixa com a objectius principals continuar promovent activitats formatives d’interès professional, generar espais de relació, participar activament en les activitats institucionals del Col·legi i reforçar el paper de l’advocacia jove dins l’àmbit jurídic i social de Manresa i la Catalunya Central.
