Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55Reciclatge a ManresaTúnel del CadíCas AndicBegoñá GómezFerit can Massana
instagramlinkedin

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president

Plinio Gómez Gibert relleva Josep Maria García Rius al capdavant del Grup de l’Advocacia Jove de Manresa

Foto de família dels nou comitè executiu del Grup de l’Advocacia Jove de Manresa

Foto de família dels nou comitè executiu del Grup de l’Advocacia Jove de Manresa / Grup de l’Advocacia Jove de Manresa

Eduard Font Badia

Manresa

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa, vinculat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, ha renovat el seu Comitè Executiu i inicia una nova etapa amb Plinio Gómez Gibert com a nou president.

El relleu es produeix després de l’etapa encapçalada per Josep Maria Garcia Rius, que ha exercit fins ara la presidència del Grup i que continuarà vinculat al nou Comitè Executiu assumint les funcions de secretari. D’aquesta manera, el Grup aposta per una transició ordenada, amb continuïtat en el projecte i incorporant noves persones i responsabilitats dins l’organització.

A banda del president i secretari, el nou Comitè Executiu queda format per Gerard Palà Oliva com a vicepresident, Marc Gonzalo Miguélez com a tresorer i Sergi Sala i Padullés, Arnau Estiarte Salisi, Lucia Zdrobau Sopco, Antonio Martin Gutiérrez, i Pilar Ana Garcia Rius com a vocals.

Durant el mandat de Josep Maria Garcia Rius, el Grup de l’Advocacia Jove de Manresa ha mantingut una presència activa dins la vida col·legial, impulsant espais de trobada, activitats formatives i iniciatives orientades a reforçar la participació dels advocats i advocades joves del territori. La seva etapa al capdavant del Grup ha estat marcada per la voluntat de donar visibilitat a l’advocacia jove, fomentar la cohesió entre professionals i enfortir la relació amb el Col·legi. Ara, amb la nova presidència de Plinio Gómez Gibert es vol donar continuïtat a aquesta tasca i, alhora, impulsar una nova etapa centrada en la participació, la formació pràctica i la implicació dels joves advocats i advocades en els reptes actuals de la professió.

Notícies relacionades

Segons un comunicat, el nou Comitè Executiu es fixa com a objectius principals continuar promovent activitats formatives d’interès professional, generar espais de relació, participar activament en les activitats institucionals del Col·legi i reforçar el paper de l’advocacia jove dins l’àmbit jurídic i social de Manresa i la Catalunya Central.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president

El Grup de l’Advocacia Jove de Manresa renova el seu Comitè Executiu i canvia de president

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis: 2 de cada 3 cessaments són legals

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis: 2 de cada 3 cessaments són legals

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

El Consorci del Bages mostra en una campanya què suposa gestionar bé o no els residus

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

L’assetjador de la pintora i escriptora Paula Bonet pateix una «anomalia psíquica» i és absolt en un segon judici

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Un home de 70 anys resulta ferit molt greu en caure en una zona de roques a Begur

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu

Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
Tracking Pixel Contents