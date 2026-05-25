Jordi Jet Serra: "ExpoBages ha de ser una fira de fires"
El gerent de Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, SA fa una valoració molt positiva de la seva primera ExpoBages com a responsable de la Fira
"Molt bones dades d'assistència i molta satisfacció de visitants i expositors". Són les sensacions amb les quals acaba ExpoBages 2026 per a Jordi Jet Serra Morales, el gerent de Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, SA (Matmusa), l'empresa municipal organitzadora de la Fira Multisectoral de Manresa. No disposen encara de les dades "en net" d'assistència, però les dades "en brut" mostren una molt bona participació per part dels visitants. Enguany, l'organització va posar un grup d'observadors per comptar assistents des de l'entrada per l'avinguda de les Bases, i "les sensacions són molt bones".
Encara que tampoc digui oficialment que el certamen seguirà l'any que ve a l'avinguda Universitària de Manresa, sí que afirma que "penso que hi ha tots els arguments perquè es quedi. I sobretot també els arguments del que és important, que són els expositors, la gent que ve a visibilitzar-se". I entre els punts a favor d'aquest espai, que ExpoBages ocupa per segon any després de marxar del passeig per les obres del Guimerà, hi ha que permet a la fira organitzar-se millor. "Necessitem un espai on l'activitat que mostrem com a Fira pugui respirar i pugui brillar. I estem contents de l'avinguda Universitària i de l'impacte que genera d'una zona verda, espaiosa. També de mostrar un nou pulmó de la ciutat, que tot i que fa temps que el tenim, potser no l'havíem explotat en una dimensió ciutadana més enllà de la universitat. "Aquest any, la visió ha estat més de consolidar l'espai. La convivència entre els sectors més clàssics de l'ExpoBages i els nous sectors, podríem dir, o les noves activitats, i amb la vista posada cada cop més a plantejar la fira al final com una fira de fires".
Serra assegura que "aquesta ha de ser una manera de superar la crisi de les fires multisectorials, que és una cosa que fa uns anys que s'entreveu. I al final és combinar l'activitat clàssica, l'expositor com a tal, i aquests espais temàtics, lúdics, que són nínxols que mouen també un munt de gent". El gerent de Matmusa es refereix a la Central Creativa, el Tecnobages, o el sector otaku, que mouen un munt de gent que, d'altra manera, no visitarien la fira.
Problemes d'aparcament
Així com hi ha molta valoració positiva, també d'assistència malgrat la calor, els principals comentaris negatius han vingut de la manca d'aparcament. Malgrat que Serra diu que "hi havia un parell d'aparcaments habilitats, s'haurà d'estudiar la idea de reforçar l'L8, el trenet des del centre... De totes maneres, són qüestions en què podem donar més pes, però al final també cal entendre que no podrem aparcar al costat de la Fira. El que hem d'assegurar és que la connectivitat amb la Fira sigui la correcta, perquè deixem de percebre aquest aparcament com un problema".
També haurà de millorar "que els espais temàtics prenguin més cos, que estiguin més ben connectats amb la linealitat de l'avinguda. Facilitar millor els fluxos per garantir que tothom passa pels espais temàtics". Enguany, per exemple, el nou espai, la Central Creativa, no tenia visibilitat des de l'avinguda, "i això s'ha de solucionar".
Jordi Jet Serra diu que "el 2026 ha estat l'any de posar els fonaments i jo crec que l'any que ve el que podem anar és a vestir molt els detalls". L'avinguda Universitària permet créixer a la fira, però esponjar tampoc és una solució, però sí que tenim possibilitats d'omplir segurament alguns buits més encara".
L'estrena de la Central Creativa
La Central Creativa ha completat la seva primera participació en la fira multisectorial ExpoBages amb un balanç que ha superat les expectatives dels seus impulsors. El projecte, impulsat per Well Studios, ha generat més de 50.000 visualitzacions a les xarxes socials en poc més d'una setmana i mitja d'activitat, des d'un compte creat expressament per a l'ocasió i amb tan sols 160 seguidors inicials, i sense cap inversió publicitària. "Sorprès de la resposta de la gent. Per ser una cosa nova, que no saps ben bé cap a on pot convertir-se, és sorprenent", ha declarat el responsable del projecte, Gerard Revuelta, que ha valorat l'impacte obtingut com un senyal inequívoc que existeix una demanda real d'espais d'aquest tipus a la Catalunya Central.
La programació de la Central Creativa ha articulat un seguit d'activitats concebudes íntegrament per a l'ocasió. Malgrat que la ubicació de l'espai —en una zona de pas de la fira— va limitar parcialment la seva visibilitat, la facturació de la barra i l'ambient generat van confirmar una afluència notable. Des de la gerència de l'ExpoBages ja s'ha traslladat la intenció de dotar el projecte d'un espai de major visibilitat en pròximes edicions.
Ambició de continuïtat tot l'any
Els responsables del projecte tenen clar que la Central Creativa no pot limitar-se a l'àmbit firal. El full de ruta inclou la creació d'un pòdcast i d'activitats periòdiques al llarg de l'any amb l'objectiu de consolidar una comunitat de professionals creatius a Manresa i la seva àrea d'influència, de manera que l'edició de l'any vinent de l'ExpoBages compti amb un teixit comunitari ja madur.
"Molta gent creativa, freelance i autònoma necessita un punt de trobada on poder compartir les seves experiències amb altres professionals. Això és el que volem construir", ha subratllat el portaveu de Well Studios, que ha demanat explícitament la implicació de patrocinadors privats per donar sostenibilitat al projecte, a més del suport que ja hi han prestat Matmusa, l'Ajuntament de Manresa i Pro Manresa.
El projecte neix, en paraules dels seus impulsors, de la convicció que Manresa concentra talent suficient per no haver de mirar sempre cap a Barcelona: "Aquí hi ha molt talent, des de la Covid ha pujat molta gent amb molt per aportar. Necessitem el suport per demostrar-ho."
