L’Ajuntament de Manresa respon a la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró
El sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del Centre Històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca
Problemes amb els contenidors de cartró a Manresa. Després que la CGT denunciés públicament que «la totalitat del cartró domiciliari procedent del Centre Històric de Manresa i part dels barris exteriors podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca, en lloc de destinar-se a processos efectius de reciclatge», l’Ajuntament ha admès problemes amb els contenidors d’aquesta fracció, però no l’incompliment de la normativa.
Requerit per aquest diari, l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem ha explicat que s’ha detectat que hi ha ciutadans que aboquen bosses sense separar en contenidors de paper del Centre Històric.
Per aquest motiu, a finals de febrer ja es va iniciar una prova i es van canviar 10 tapes de contenidors de cartró que es van posar amb la boca més petita. Aquest mes de juny, se’n canviaran 10 més d’un altre model, també amb la boca més petita. I es recolliran dades per veure quines són les més òptimes de cara a evitar que la ciutadania incívica continuï llençant bosses allà on no toca.
En aquest sentit, l’Ajuntament «reclama a la ciutadania que no ho està fent, que separi correctament les deixalles, ja que això perjudica tota la ciutat».
Pel que fa a la destinació del cartró, el govern municipal assegura que aquesta fracció en concret es trasllada a una empresa de Sallent, autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que tracta la fracció seguint els protocols de la mateixa ARC.
Acusacions greus
Aquesta reacció municipal s'ha produït després que el sindicat CGT del comitè de FCC Medi Ambient, concessionària del servei de neteja de Manresa, denunciés públicament la «manca de transparència de l’Ajuntament respecte de la destinació final del cartró domiciliari recollit mitjançant el sistema de càrrega posterior al Centre Històric de la ciutat i part de barris exteriors».
Jose A. Fernández Páxaro, secretari general de la CGT Manresa, afirma que «en dues ocasions hem sol·licitat formalment a l’Ajuntament documentació que acrediti i certifiqui que l’administració municipal està exercint el degut control i la traçabilitat sobre el destí final d’aquesta fracció de residus». Segons el responsable sindical, «estaríem parlant de més de 400.000 quilos de cartró separats selectivament per la ciutadania, una xifra d’enorme impacte ambiental i econòmic».
Segons el sindicat, en cas de confirmar-se aquests fets, «ens trobaríem davant d’un possible incompliment de les obligacions legals que té l’Ajuntament en relació amb la traçabilitat, supervisió i control de la destinació final dels residus recollits selectivament, així com un possible incompliment de la normativa de transparència i bon govern per la negativa reiterada a facilitar informació pública relacionada amb la gestió dels residus municipals».
Per això presentaran una denúncia davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) per l’incompliment reiterat de la normativa de transparència i bon govern per part de l’Ajuntament de Manresa.
I afegeix que el sindicat considera que «la ciutadania té dret a conèixer què passa realment amb els residus que separa correctament i diposita per al seu reciclatge. La confiança en els sistemes de recollida selectiva no pot sostenir-se sobre l’opacitat administrativa ni sobre l’absència de controls verificables».
