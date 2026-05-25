L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
La senyalització provisional guia els vehicles que pugen per Santa Joaquima en sentit sortida de la ciutat
El tram de la carretera de Santpedor que era només d'entrada de la ciutat ara és només de sortida. Per a la construcció de l'espai per a vianants i ciclistes que enllaci amb el que ara comença a l'alçada del parc de l'Agulla, l'Ajuntament de Manresa ha suprimit un carril de circulació. Les queixes recollides han convençut el govern que el carril sigui de sortida i que els conductors que vulguin entrar a Manresa per aquest sector ho facin per la rotonda de la Salle.
La senyalització provisional instal·lada forma part dels treballs per modificar la senyalística horitzontal i vertical de la carretera de Santpedor BV-4501, en el tram comprès entre la cruïlla del carrer Sant Joaquima amb el carrer Pep Ventura i el Parc de l'Agulla.
Amb aquestes actuacions es defineix el nou sentit de circulació en direcció al parc de l'Agulla (sortida de la ciutat), eliminant així el sentit de circulació cap al centre ciutat en aquest tram específic.
Ahir, el fet que durant setmanes el sentit hagués estat el contrari, més l'acumulació de tanques, senyalització provisional i barreres New Jersey de plàstic no convidava a molts conductors a utilitzar el carril de sortida que queda.
345.000 euros
Les obres es fan per connectar la Via Verda que acaba davant del parc de l'Agulla amb la ja construïda fins al Gimnàstic. Permetent guanyar un bon espai per a vianants i ciclistes i deixen només un carril per anar en direcció al parc de l'Agulla.
La segona fase dels treballs per a l'extensió de la via verda, que va des de Santpedor fins a l'interior de la ciutat, amb l'objectiu de millorar la connectivitat ciclista i per a vianants. La primera fase es va iniciar el novembre passat al perímetre de Can Font, cobrint el tram entre el carrer Concòrdia i el Camp del Gimnàstic, i va finalitzar al març. Ara, en aquesta segona fase, es completarà el recorregut entre l’accés del camí dels Casals (zona de Ca la Rodona – Gimnàstic Parc) i el parc de l’Agulla.
Els treballs previstos inclouen la construcció d’una nova vorera per a vianants amb arbrat, un carril bici i estacionament en cordó al tram de la carretera Santpedor entre el carrer Santa Joaquima i l'accés al Camí dels Casals, costat el Poal. A més, s’establirà un itinerari per a bicicletes i vianants a la mateixa calçada de la carretera Santpedor (costat El Poal) al tram entre el carrer Santa Joaquima i la via verda existent al parc de l'Agulla, que connecta els municipis de Manresa i Santpedor.
L’objectiu és garantir la continuïtat dels itineraris per a vianants, ciclistes i vehicles no motoritzats, millorant alhora la seguretat i l’accessibilitat de tot l’entorn.
Els treballs d’aquesta segona fase tindran una durada prevista de dos mesos, abastaran una superfície d’intervenció de 4.262,16 m² i compten amb un pressupost de 345.662 euros, dels quals 152.031,37 euros provenen dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) estatal.
