L'arbre protegit guanya al mur protegit a Manresa: ja es pot veure l'enderroc
L'om únic supervivent d'una plaga mortal es pot observar lliure del tancat que l'interceptava
Arbre contra mur, qui guanyarà? Aquesta pregunta plantejada per aquest diari després de conèixer el curiós cas de l'om protegit, que tombava una part del mur perimetral del Casino de Manresa, ja té una resposta: l'arbre, però també cal dir que guanyen tots dos i tota la ciutat.
Han començat les obres per fer possible la coexistència de l'om únic supervivent d'una plaga mortal, protegit, amb el mur protegit del conjunt patrimonial del Casino.
En aquests moments és possible veure com s'ha passat d'un arbre interceptat pel mur, i amb tanta força per tombar-lo i que calgués apuntalar-lo, a un arbre lliure de la cotilla de pedra.
La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, ha explicat que les obres s'han iniciat després que Patrimoni de la Generalitat donés el vistiplau a modificar el mur per poder conservar l'arbre. Es troben en marxa els treballs de modificació del mur del Casino. Amb motiu d'aquests treballs es realitza un tancament de protecció d'obra i la implantació d'un contenidor d'obra al carrer Arquitecte Oms proper al passeig Pere III, sense afectar el trànsit de vehicles i vianants. És previst que aquests treballs durin 6 setmanes amb un pressupost de menys de vint mil euros.
"Cal enderrocar la part afectada, fer reforços i nova obra", ha dit la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Dues fases
Els treballs es duran a terme en dues fases. La primera fase inclou el trasllat del mur i la instal·lació d’un tancament provisional amb una malla que s’adaptarà a la forma de l'escocell, fixada amb tensors i platines als costats del mur i ancorada al terreny. També es preveu l’enderrocament d'una part de la vorera per ampliar l’escocell, facilitant així el desenvolupament de l'arbre. El perímetre de l'escocell es delimitarà amb una platina d’acer galvanitzat al costat del carrer, mentre que al costat del jardí s’utilitzarà una rigola semblant a l'existent.
La segona fase contempla la instal·lació d’una nova tanca semicircular, de 2,10 metres d’alçada i 3,30 metres de radi, feta amb xapa metàl·lica ondulada i perforada, que proporcionarà privacitat sense impedir la visibilitat parcial de l’interior en funció de la llum.
Aquests treballs s'estima que duraran sis setmanes i tenen un pressupost de 18.227 euros.
