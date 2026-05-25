L'Aula de Coneixement de les Escodines de Manresa celebra 25 anys
A iniciativa de l'associació de veïns, des del 2001, cada dimarts s'organitzen xerrades i debats socials i culturals
La sessió d'aquest 26 de maig tindrà lloc a les 5 de la tarda a càrrec de l'historiador i geògraf Francesc Comas
L'Aula del Coneixement de les Escodines celebra 25 anys. L'activitat nascuda el 2001 per iniciativa de l'associació de veïns del barri de Manresa, fa un quart de segle que acull xerrades i debats socials i culturals i, també, que divulga la història local per posar-la a l'abast del veïnat.
La sessió d'aquest dimarts 26 de maig tindrà lloc a les 5 de la tarda al Casal de les Escodines (c. Sant Bartomeu, 52-54) a càrrec de tot un expert en la matèria, l'historiador i geògraf manresà Francesc Comas, conferenciant i guia molt sol·licitat i prolífic autor de llibres d'historial local. Comas, que és un col·laborador habitual de Regió7, ha publicat recentment el segon volum de la sèrie Manresa Espais Perduts (Zenobita).
