Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident C-55Arnau TorderaSílvia CaballolPlans cap de setmanaGran Canària - Baxi ManresaRevolució sexual
instagramlinkedin

L'Aula de Coneixement de les Escodines de Manresa celebra 25 anys

A iniciativa de l'associació de veïns, des del 2001, cada dimarts s'organitzen xerrades i debats socials i culturals

La sessió d'aquest 26 de maig tindrà lloc a les 5 de la tarda a càrrec de l'historiador i geògraf Francesc Comas

L'historiador i geògraf manresà Francesc Comas

L'historiador i geògraf manresà Francesc Comas / Arxiu/Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

L'Aula del Coneixement de les Escodines celebra 25 anys. L'activitat nascuda el 2001 per iniciativa de l'associació de veïns del barri de Manresa, fa un quart de segle que acull xerrades i debats socials i culturals i, també, que divulga la història local per posar-la a l'abast del veïnat.

La sessió d'aquest dimarts 26 de maig tindrà lloc a les 5 de la tarda al Casal de les Escodines (c. Sant Bartomeu, 52-54) a càrrec de tot un expert en la matèria, l'historiador i geògraf manresà Francesc Comas, conferenciant i guia molt sol·licitat i prolífic autor de llibres d'historial local. Comas, que és un col·laborador habitual de Regió7, ha publicat recentment el segon volum de la sèrie Manresa Espais Perduts (Zenobita).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  4. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

L'Aula de Coneixement de les Escodines de Manresa celebra 25 anys

L'Aula de Coneixement de les Escodines de Manresa celebra 25 anys

L’UCO detalla que Begoña Gómez va fer pagaments «des de la seva esfera personal» per al desenvolupament del software de la càtedra que codirigia a la Complutense

L’UCO detalla que Begoña Gómez va fer pagaments «des de la seva esfera personal» per al desenvolupament del software de la càtedra que codirigia a la Complutense

La Generalitat desafia Vox i augmenta les ajudes a entitats que fomenten el català a l’Aragó, València i les Balears

La Generalitat desafia Vox i augmenta les ajudes a entitats que fomenten el català a l’Aragó, València i les Balears

Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa

Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa

L’actor José Luis Gil reapareix per rebre un premi enmig de la seva discreta recuperació: “25 anys lluitant”

L’actor José Luis Gil reapareix per rebre un premi enmig de la seva discreta recuperació: “25 anys lluitant”

Lleó XIV demana, en la seva primera encíclica, posar fre al poder de les tecnoelits i crear un codi ètic global per a la IA

Lleó XIV demana, en la seva primera encíclica, posar fre al poder de les tecnoelits i crear un codi ètic global per a la IA

La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena

La Caldera, l’obrador compartit que s’inaugura a la Conca d’Òdena

La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartó recollit al Centre Històric de Manresa

La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartó recollit al Centre Històric de Manresa
Tracking Pixel Contents