Manresa acull la torxa olímpica del Mes Social de CaixaBank amb unes olimpíades inclusives
La jornada ha reunit més de 40 infants i una vintena de voluntaris en una activitat centrada en la inclusió i els valors de l’esport a la fundació Santa Clara
Ruben Costa
L’EspaiCaixa Sant Francesc d’Assís de Manresa, al Convent de Santa Clara, ha estat l’escenari aquest dilluns d’una nova parada de la torxa olímpica del Mes Social de CaixaBank, en el marc d’una jornada d’olimpíades inclusives. L’activitat ha reunit més de 40 nens i nenes i una vintena de voluntaris de CaixaBank en una proposta lúdica i educativa centrada en la inclusió, la convivència i els valors de l’esport. La jornada ha començat amb l’arribada simbòlica de la torxa olímpica del Mes Social, un dels elements més destacats de l’acte. Les torxes han estat elaborades artesanalment pels participants d’AMPANS, fet que ha aportat encara més valor social i comunitari a la iniciativa. Amb aquest gest, el projecte ha volgut posar en relleu la capacitat transformadora del treball col·laboratiu entre entitats del territori i persones amb discapacitat intel·lectual.
L’acte també ha comptat amb la presència de sor Lucía Caram, impulsora de la Fundació Convent de Santa Clara, que ha volgut acompanyar els infants i els voluntaris durant part de la jornada. Els participants han estat protagonistes en diferents proves esportives i jocs tradicionals adaptats a les seves necessitats, amb l’objectiu de garantir la participació activa de tothom en un entorn de respecte, igualtat d’oportunitats i treball en equip. Els voluntaris de CaixaBank han acompanyat els nens i nenes en totes les activitats, compartint espais de joc, suport i aprenentatge.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, ha destacat que el Mes Social representa “un moment en què les activitats de voluntariat es multipliquen perquè moltes més persones puguin comptar amb la presència dels voluntaris”. Segons ha explicat, durant la resta de l’any els treballadors i col·laboradors de l’entitat participen habitualment en iniciatives socials arreu del territori, però és durant aquestes setmanes quan es concentren activitats de "gran impacte comunitari". Gonzàlez també ha subratllat la importància d’acompanyar les entitats socials en activitats quotidianes que sovint són difícils de dur a terme per manca de recursos humans. “Accions tan senzilles com fer un passeig, jugar o compartir activitats es poden convertir en experiències molt valuoses quan hi ha persones voluntàries que hi donen suport”, ha afirmat.
El Mes Social de CaixaBank mobilitza treballadors del Grup CaixaBank i de la Fundació “la Caixa”, així com jubilats, familiars, amics i clients de l’entitat. A Catalunya, prop de 180 voluntaris participen habitualment en activitats socials durant l’any, mentre que a la Catalunya Central, aquesta edició del Mes Social preveu més de cinquanta activitats amb la implicació de més de 350 voluntaris i voluntàries. Les accions impulsades durant el Mes Social estan alineades amb els principals eixos de Voluntariat CaixaBank: inclusió social, educació, digitalització, acompanyament i medi ambient. Aquesta quarta edició coincideix, a més, amb l’Any Internacional dels Voluntaris i Voluntàries per al Desenvolupament Sostenible declarat per l’ONU.
