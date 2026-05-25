Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55EuphoriaCas AndicLolita FloresTúnel del Cadí
instagramlinkedin

Manresa celebra una festa amb una mostra de les activitats extraescolars municipals

La plaça Sant Domènec acollirà el final de curs del Pla Educatiu d’Entorn

La festa se celebrarà a la plaça Sant Domènc, igual que l'any passat

La festa se celebrarà a la plaça Sant Domènc, igual que l'any passat / AJM

Regió7

Manresa

La plaça Sant Domènec acollirà aquest dissabte la festa final del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa. La iniciativa s’adreça a infants, joves i famílies amb l'objectiu de donar visibilitat a la tasca que es fa al llarg del curs. La festa serà una trobada oberta a tota la ciutat per promoure la convivència, la participació i la cultura. Es durà a terme de les 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia.

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) són una iniciativa de cooperació educativa entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. El seu propòsit fonamental és garantir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i afavorir la cohesió social a través de l’equitat, la convivència, l’educació intercultural i el foment de l'ús de la llengua catalana.

Durant el matí de dissabte els assistents podran gaudir d'una mostra d’activitats extraescolars, que inclourà exhibicions de batucada, de kung fu, dansa urbana i teatre. A més, hi haurà activitats obertes de dinamització on tothom podrà participar de manera activa, com ara tallers d’art i partides d'escacs.

Notícies relacionades

La cultura popular de la ciutat hi tindrà un paper molt destacat. En aquesta edició, la festa comptarà amb una mostra i un taller a càrrec dels diablons i els tabalons de Xàldiga infantil, en els quals nens i nenes podran veure de prop els dos dracs infantils, el vestuari i els instruments dels diablons i tabalons.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

Poesia, cant, vitralls i dibuix coincidiran a la Torre Lluvià de Manresa de la mà de Meandre

Poesia, cant, vitralls i dibuix coincidiran a la Torre Lluvià de Manresa de la mà de Meandre

Manresa celebra una festa amb una mostra de les activitats extraescolars municipals

Manresa celebra una festa amb una mostra de les activitats extraescolars municipals

L’Ajuntament de Manresa respon a la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró

L’Ajuntament de Manresa respon a la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró

Demanen 18 anys de presó per l’assassinat d’un jove trobat mort a Callús el 2024

Demanen 18 anys de presó per l’assassinat d’un jove trobat mort a Callús el 2024

El català que ha creuat Amèrica amb el seu Fiat Marea de l'any 1998: "Gaudeixo molt de la meva companyia"

El català que ha creuat Amèrica amb el seu Fiat Marea de l'any 1998: "Gaudeixo molt de la meva companyia"

Oriol Castells aconsegueix la mínima per als 100 metres dels estatals absoluts

Oriol Castells aconsegueix la mínima per als 100 metres dels estatals absoluts

Jaume Guardeño, el ciclista professional que va resultar ferit molt greu al Moianès, ha estat traslladat a la clínica Guttmann

Jaume Guardeño, el ciclista professional que va resultar ferit molt greu al Moianès, ha estat traslladat a la clínica Guttmann

La impulsivitat i les emocions en les addiccions

La impulsivitat i les emocions en les addiccions
Tracking Pixel Contents