Manresa celebra una festa amb una mostra de les activitats extraescolars municipals
La plaça Sant Domènec acollirà el final de curs del Pla Educatiu d’Entorn
La plaça Sant Domènec acollirà aquest dissabte la festa final del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa. La iniciativa s’adreça a infants, joves i famílies amb l'objectiu de donar visibilitat a la tasca que es fa al llarg del curs. La festa serà una trobada oberta a tota la ciutat per promoure la convivència, la participació i la cultura. Es durà a terme de les 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia.
Els Plans Educatius d’Entorn (PEE) són una iniciativa de cooperació educativa entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. El seu propòsit fonamental és garantir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i afavorir la cohesió social a través de l’equitat, la convivència, l’educació intercultural i el foment de l'ús de la llengua catalana.
Durant el matí de dissabte els assistents podran gaudir d'una mostra d’activitats extraescolars, que inclourà exhibicions de batucada, de kung fu, dansa urbana i teatre. A més, hi haurà activitats obertes de dinamització on tothom podrà participar de manera activa, com ara tallers d’art i partides d'escacs.
La cultura popular de la ciutat hi tindrà un paper molt destacat. En aquesta edició, la festa comptarà amb una mostra i un taller a càrrec dels diablons i els tabalons de Xàldiga infantil, en els quals nens i nenes podran veure de prop els dos dracs infantils, el vestuari i els instruments dels diablons i tabalons.
