Manresa celebrarà la primera fira de desmuntatge i reciclatge de petits electrodomèstics
Desmunt | Art es durà a terme dissabte al matí al pati del Casino
Manresa acollirà aquest dissabte la primera fira de desmuntatge i reciclatge de petits electrodomèstics. Es tracta d’una iniciativa que forma part del projecte Transforma Trastos que porta a terme la cooperativa Codornella. Cada dimecres, enginyers que formen part de l’esmentada cooperativa, obren un taller als habitatges de La Raval del carrer Hospital per reparar petits electrodomèstics.
De les 11 del matí a les 2 del migdia es durà a terme el que s’ha batejat amb el nom de Fira Desmunt | Art. S’ha ideat com una activitat familiar que convida tothom a desmuntar aparells i descobrir el que amaguen a l’interior. Serà una activitat gratuïta per a totes les edats. Els responsables de la Codornella asseguren que el procés de desmuntatge de petits electrodomèstics fa treballar la psicomotricitat fina, la concentració, la paciència i és un primer pas cap a l’empoderament en el camp de la reparació.
De fet, una de les tasques que porta a terme al llarg de l’any és la recuperació de petits aparells electrodomèstics avariats per evitar que es tirin. Per altra art el projecte Transforma Trastos es porta a terme a les biblioteques amb el suport de la Diputació de Barcelona. Pensat per a alumnes de 5è i 6è de primària, la idea és reaprofitar tot el material que hi ha en aquests aparells com el plàstic, cables o metalls. A la fira es podran desballestar aparells espatllats i, un cop desmuntats, es classificaran els materials. Segons la Codornella, el plàstic pot tenir moltes vides. Les carcasses, per exemple, es poden reutilitzar mitjançant un triturador industrial, una injectora de plàstics i motlles de diferents formes.
Altres activitats
La Fira Desmunt | Art es complementarà amb altres activitats com una mostra de projectes creats a partir de materials reciclats. Martí Campabadal reutilitza peces lumíniques; el col·lectiu Reciclando 98% aportarà joguines i ginys en moviment, i Marc Claramunt també exposarà els seus treballs. Els visitants de la fira també podran gaudir de la Jugateca itinerant a partir de materials reutilitzats a càrrec de Juguem de nou.
El projecte Transforma Trastos té per objectiu fomentar una mirada crítica sobre el consum tecnològic mitjançant el desmuntatge d’aparells, la reparació i la reutilització de materials. L’ha dut a terme la Codornella durant el 2005 i 2006 a biblioteques de la comarca. Forma part del programa BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
La Codornella també té el centre de recuperació, que ajuda tothom qui ho necessiti a arreglar petits electrodomèstics avariats. Obre cada dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Hospital, 10.
L’acte de dissabte al pati del Casino és organitzat per la Codornella i BiblioLab, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Manresa, Navarcles i Puig-reig.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central