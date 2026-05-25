Manresa homenatja Rosa Torné Rojas pel seu centenari
L’alcalde, en nom de la ciutat, li va fer un reconeixement acompanyada de la família
Regió7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va visitar aquest dissabte Rosa Torné Rojas per felicitar-la pels seus cent anys. En representació de la ciutat i de l’Ajuntament, li va lliurar un ram de flors i un regal commemoratiu.
La trobada es va celebrar en el seu domicili, a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Va estar acompanyada per bona part de la seva família, que li havia preparat una festa molt especial.
Rosa Torné va néixer el 23 de maig de 1926 a la casa Els Fabrés de Sant Vicenç de Castellet. Vídua de Josep Maria Morros Pujol, és mare de sis fills. Té 14 nets i 10 besnets.
Abans de casar-se, Rosa Torné va treballar a la fàbrica tèxtil Can Soler de Sant Vicenç de Castellet. Actualment, l’homenatjada gaudeix recordant moments del passat i veient créixer els seus nets i besnets.
Rosa Torné és mare de Joan Morros Torné, que recentment va rebre la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural.
