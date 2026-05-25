Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
El conductor de la motocicleta va haver de ser reanimat al lloc de l'accident i va ser traslladat a l'hospital en estat crític
Ha mort l'home que dissabte va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu després d'una col·lisió amb un vehicle a la C-55 a Manresa. L'home va ingressar en estat crític el mateix dissabte al migdia després d'haver estat reanimat al lloc de l'accident per efectius del SEM, i posteriorment va ser traslladat a la Mútua de Terrassa, on va acabar morint.
En l'accident, del qual informava Regió7 el mateix dissabte, una moto i un turisme van col·lidir dissabte al matí a la C-55, en el tram que fa de ronda de Manresa. Els fets van passar just a la incorporació del parc de l'Agulla a la C-55, en direcció Sant Joan, i el turisme va acabar bolcant després de la col·lisió amb una moto. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l’interior i els Bombers el van haver d'excarcerar. Posteriorment, el van evacuat també a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides menys greus.
L’accident va provocar afectacions importants al trànsit, i va generar fins a dos quilòmetres de cua en sentit Solsona.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central