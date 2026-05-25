Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa

El conductor de la motocicleta va haver de ser reanimat al lloc de l'accident i va ser traslladat a l'hospital en estat crític

Després de la col·lisió amb la moto, el cotxe va acabar bolcat a la cuneta / Cedida

Eduard Font Badia

Manresa

Ha mort l'home que dissabte va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu després d'una col·lisió amb un vehicle a la C-55 a Manresa. L'home va ingressar en estat crític el mateix dissabte al migdia després d'haver estat reanimat al lloc de l'accident per efectius del SEM, i posteriorment va ser traslladat a la Mútua de Terrassa, on va acabar morint.

En l'accident, del qual informava Regió7 el mateix dissabte, una moto i un turisme van col·lidir dissabte al matí a la C-55, en el tram que fa de ronda de Manresa. Els fets van passar just a la incorporació del parc de l'Agulla a la C-55, en direcció Sant Joan, i el turisme va acabar bolcant després de la col·lisió amb una moto. El conductor del cotxe va quedar atrapat a l’interior i els Bombers el van haver d'excarcerar. Posteriorment, el van evacuat també a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides menys greus.

L’accident va provocar afectacions importants al trànsit, i va generar fins a dos quilòmetres de cua en sentit Solsona.

