La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja té el paviment trinxat per fer-ne la reurbanització
L'actuació per integrar el cèntric espai al Guimerà fruit de les obres al carrer ha començat aquest dilluns
A partir de dijous i fins a dimarts de la setmana vinent la plaça quedarà tancada al trànsit de vehicles
La fase 3 de les obres d’urbanització del carrer d'Àngel Guimerà de Manresa, que és la que va de la plaça de Neus Català i Pallejà al trencall del carrer de Circumval·lació, i que va començar el passat mes de gener, també inclou un tram del passeig de Pere III (el tros fins al carrer de Canyelles) i la plaça de Neus Català.
Aquest dilluns, els operaris han aixecat bona part del paviment de la cèntrica plaça, que ha quedat trinxat. La urbanització que s'hi farà, segons informació demanada a l'Ajuntament, té per objectiu que tingui continuïtat amb els espais de l'entorn mitjançant un paviment continu d'aglomerat asfàltic que ha d'establir la transició entre els materials emprats a la part sud i a la part nord del Guimerà. Serà 100% accessible, sense cap graó entre el Passeig, el carrer Guimerà i la mateixa plaça.
Des d'aquest dijous 28 de maig fins al dimarts 2 de juny, la plaça estarà tancada al trànsit de vehicles. Durant aquest període, l'accés de vehicles pel lateral del passeig de Pere III, a la zona del Casino, es farà a través del carrer de l'Arquitecte Oms, que invertirà el seu sentit de circulació. La sortida es farà per la Muralla de Sant Domènec.
El calendari previst
Aquesta fase 3 és previst que quedi acabada aquest estiu. Pel que fa a la fase 2b, la que va tard, la darrera previsió de l'Ajuntament és que en quinze dies s'hagin completat els treballs, si bé restarà pendent la instal·lació dels elements de mobiliari urbà, que no es col·locaran fins a la fase final de les obres.
Encara quedarà per fer la fase 4, la que abasta el tram entre el carrer de Circumval·lació i el dels Esquilets, que ha de començar quan acabi la fase 3 i que s'allargarà fins al novembre, abans de la Fira de Sant Andreu. Aleshores, ja hauria d'estar acabada la reurbanització del carrer Guimerà de punta a punta.
