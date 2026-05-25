Poesia, cant, vitralls i dibuix coincidiran a la Torre Lluvià de Manresa de la mà de Meandre
L'entitat, que celebra dues dècades de vida, ha programat per a diumenge vinent, dia 31 de maig, un seguit d'activitats culturals i lúdiques a l'espai situat entre el Suanya i el camí Vell de Rajadell
Meandre, entitat sense ànim de lucre nascuda ara fa vint anys per preservar el patrimoni natural de Manresa i del Pla de Bages, organitza aquest diumenge, 31 de maig, un seguit de propostes culturals a la Torre Lluvià, entre el Suanya i el camí Vell de Rajadell, que s'ha convertit en el centre neuràlgic de la seva activitat.
Per una banda, la jornada inclourà un espectacle poètic que revisitarà Els fruits saborosos de Josep Carner. Anirà a càrrec de Noemí Duran Salvadó, cant i percussió, i de Ton Armengol i Puig, rapsode. L’activitat es farà a l’interior de la torre a causa de la calor prevista i hi haurà taquilla inversa.
Duran és la fundadora de l'espai cultural La Casa Voladora a Mediona i de la companyia artística La In.Quieta. És doctora en Arts i Educació dedicada a la docència universitària i a la investigació educativa a la Universitat de Barcelona i a la d'Antioquia (Medellín, Colòmbia).
Armengol és poeta, rapsode i artista. Ha publicat diversos poemaris i escenificat nombrosos recitals. Impulsa el col·lectiu dirVersos, un espai obert per compartir poesia. És membre de l’equip assessor del festival poètic Tocats de lletra de Manresa i comissari de Versus (CACiS-Calders). És autor de les instal·lacions poètiques escultòriques de denúncia/reivindicació NAUSFRAGILS i De pedres pans.
A l’interior de l’edifici annex de les tines es farà el segon taller de vitralls, de 10 del matí a 2 del migdia, dirigit per Sílvia Sagués Lleonart. Com en el primer taller, es faran vitralls a partir de models d’elements modernistes de la torre. Les inscripcions ja estan exhaurides.
Tot plegat coincidirà amb una trobada de 10 del matí a 1/4 d'1 del migdia convocada per l'Urban Sketchers Bages, on els participants dibuixaran o pintaran espais de la torre i el seu entorn.
