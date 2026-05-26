Ajuntament i Aigües de Manresa pacten com fer front al dèficit estructural del complex de les piscines
Llum verd a perllongar la gestió de l’equipament 15 anys per part de l’empresa municipal i a un pla d’inversió de 3,1 milions d’euros
Les piscines municipals de Manresa són deficitàries i l’Ajuntament ha renovat l’encàrrec a Aigües de Manresa de gestionar-les durant 15 anys amb noves condicions i un pla d’inversió de 3 milions d’euros.
1.077.709 euros són per substituir l’equip de cogeneració actual per un sistema combinat de geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia amb capacitat per afrontar com a mínim el 70% de la demanda actual de calefacció i escalfament de l'aigua de les piscines. A més, s’invertiran 750.750 euros per substituir el sistema actual de climatització per un altre d’alt rendiment de doble circuit d’aigua freda i calenta que, en funció de les necessitats, utilitzarà un circuit o l'altre per produir calor o fred.
Una intervenció de sanejament dels vasos de les piscines val 623.225 euros. Es preveu haver de reconstruir els elements estructurals danyats dels vasos de les piscines, reparant l’estructura dels formigons armats i aplicant un revestiment protector.
Finalment, 627.000 euros es destinaran a cobrir la piscina exterior per poder ser utilitzada al llarg de tot l’any.
El pla d’inversió forma part de la renovació de l’encàrrec a la societat municipal Aigües de Manresa, SA de la gestió del complex esportiu de les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella.
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va subratllar en el darrer ple que d’aquesta forma es regula definitivament la gestió d’un equipament esportiu molt important. Massegú va explicar que "l’explotació del servei és deficitària en no cobrir els ingressos les despeses d’explotació".
En els darrers anys l’Ajuntament ha anat atorgant una subvenció anual d’uns 250.000 euros que cobria parcialment aquest dèficit. Amb les noves condicions aprovades amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals excepte Vox, que es va abstenir, s’estableix un règim econòmic que defineixi objectivament l’aportació municipal al dèficit d’explotació de l’equipament i estableixi un pla d’inversions per al període 2026-2029 i el seu finançament.
Dèficit màxim de 557.000 euros
El pressupost d’explotació del servei per al 2026 s’estableix en 3 milions d’euros i inclou, inclou només el cost d’explotació directa i serà objecte de revisió anual.
Els ingressos s’estimen en 2,5 milions d’euros i el dèficit d’explotació estimat per aquest exercici és de 557.000 euros com a màxim.
El regidor d’Esports, Anjo Valentí, va explicar en el darrer ple municipal que s’acordava el pla d’inversions més important que es porta a terme des de la reforma de l’equipament públic.
Valentí va concretar que el pla era de 3.166.000 euros incloent una subvenció europea. Es durà a terme en dues fases en el marc del Pla de Millores dels Equipaments Esportius de la ciutat.
Gairebé dos milions d’euros s’invertiran entre 2026 i 2027 per a la millora de la producció de l’aigua calenta sanitària i de calefacció i la cobertura de la piscina exterior i climatitzar l’aigua. També el sanejament de vasos.
La resta d’actuacions serà el període 2028 i 2029 per renovar més vasos i millora del sistema de climatització per un altre d’alt rendiment.
El regidor d’Esports va dir que les inversions “les farem de la mà d’aigües de Manresa”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya