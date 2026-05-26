El barri de la Sagrada Família de Manresa celebra la seva festa major amb una vintena de propostes

Els actes organitzats per l'associació de veïns van des d'un mercat de segona mà a l'actuació de la drag Karla Show, passant per una caminada popular i una pernilada amb cava

El programa tindrà lloc entre el divendres 29 de maig i el diumenge 31 de maig

Karla Show tindrà protagonisme a la festa major de la Sagrada Família / Arxiu/Marta Pich

Gemma Camps

Manresa

El barri de la Sagrada Família de Manresa celebrarà aquest divendres, dissabte i diumenge, 29, 30 i 31 de maig, la seva festa major, amb actes per a petits i grans organitzats per l'associació de veïns, amb Marina Hosta al capdavant. Començarà aquest divendres 29 de maig amb la projecció de la pel·lícula El 47 a les 6 de la tarda. A 2/4 de 9 del vespre hi haurà country amb Araceli.

Dissabte, 30 de maig, el programa arrencarà a les 10 del matí amb mercat de segona mà fins a les 2 del migdia. A 2/4 de 10 del matí hi haurà passacarrers amb Xaranga i a les 2 del migdia, paella popular (cal apuntar-se anticipadament). A les 5 de la tarda, actuació de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. A les 7 de la tarda, l'actuació de la drag Karla Show. A les 9 del vespre, Zuckos Company i tancarà la vetllada la música disco de punxada per DJ Garci.

Diumenge, 31 de maig, es farà una caminada popular amb sortida des del local social de l'ens veïnal -al carrer de Penedès- a les 8 del matí. A les 10, petanca, bitlles catalanes i partidet de futbol a l'avinguda de Francesc Macià, i tenis taula al local veïnal. A les 2 del migdia fideuada (cal apuntar-se anticipadament).

A les 5 de la tarda, Som Actius presentarà Festa Major. A 2/4 de 7 de la tarda hi haurà l'actuació de l'associació sardanista Bon Rotllo, de Sant Joan de Vilatorrada, i a les 8 del vespre, pernilada i copa de cava com a cloenda del programa festiu (cal apuntar-se amb antelació, llevat dels socis, que en podran gaudir de franc).

