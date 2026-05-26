Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició

L'activitat per a petits i grans tindrà lloc el dissabte 6 de juny i repetirà el recorregut circular des dels Trullols

Hi ha un itinerari de cinc quilòmetres i un de deu i les inscripcions es poden fer a l'avançada o in situ

Espai de Creu Roja al bages on es fan les inscripcions de la caminada amb dues voluntàries

Espai de Creu Roja al bages on es fan les inscripcions de la caminada amb dues voluntàries / Arxiu/CRB

Regió7

Manresa

El dissabte 6 de juny tindrà lloc la desena edició de la Caminada Nocturna solidària de Creu Roja al Bages. L’activitat té per objectiu fomentar l’exercici físic i els hàbits saludables, i alhora, recaptar fons per als projectes socials en els quals treballa l’entitat. Creu Roja al Bages convida la ciutadania a sumar-se a aquesta cita amb la solidaritat, el compromís i la participació comunitària.

El recorregut s'iniciarà a les 9 del vespre des de l’esplanada del pàrquing del costat del Viena de Manresa (Trullols Parc) i constarà de dos recorreguts circulars; un de llarg de deu quilòmetres (150 metres de desnivell), i un de curt de cinc quilòmetres. Les inscripcions a l'avançada es poden fer en aquest enllaç.

Les acreditacions es faran a 2/4 de 9 del vespre, moment en el qual també es podran inscriure les persones que no ho hagin fet prèviament en línia. El preu és de vuit euros, i de sis per als menors d’edat i el voluntariat de Creu Roja.

Notícies relacionades

Tots els participants rebran, una vegada inscrits, un avituallament per al recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja valorada en sis euros. Cal portar una llanterna o llum frontal per seguir el recorregut sense dificultats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
  2. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  3. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  4. Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
  7. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  8. Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya

La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició

La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició

Peticions de 12 anys de presó per a sis dels implicats en la greu pallisa a un jove el 2017 a les escales del Kursaal

Peticions de 12 anys de presó per a sis dels implicats en la greu pallisa a un jove el 2017 a les escales del Kursaal

El CE Manresa anuncia la continuïtat al primer equip d'Àlex Iglesias

El CE Manresa anuncia la continuïtat al primer equip d'Àlex Iglesias

L'Escola Agrària de Manresa obre el període per apuntar-se als estudis d'Agroecologia i Medi Rural

L'Escola Agrària de Manresa obre el període per apuntar-se als estudis d'Agroecologia i Medi Rural

Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»

Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»

«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge

«Au Maria!», la salutació que Fonollosa ha convertit en marxandatge

El govern aporta 4 milions a la UVic-UCC per abaratir la matrícula de Medicina

El govern aporta 4 milions a la UVic-UCC per abaratir la matrícula de Medicina

Un bomber de Moià, el més ràpid pujant els 2.180 esglaons de la Vetical de Montserrat

Un bomber de Moià, el més ràpid pujant els 2.180 esglaons de la Vetical de Montserrat
Tracking Pixel Contents