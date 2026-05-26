La caminada nocturna solidària de Creu Roja al Bages arriba a la desena edició
L'activitat per a petits i grans tindrà lloc el dissabte 6 de juny i repetirà el recorregut circular des dels Trullols
Hi ha un itinerari de cinc quilòmetres i un de deu i les inscripcions es poden fer a l'avançada o in situ
Regió7
El dissabte 6 de juny tindrà lloc la desena edició de la Caminada Nocturna solidària de Creu Roja al Bages. L’activitat té per objectiu fomentar l’exercici físic i els hàbits saludables, i alhora, recaptar fons per als projectes socials en els quals treballa l’entitat. Creu Roja al Bages convida la ciutadania a sumar-se a aquesta cita amb la solidaritat, el compromís i la participació comunitària.
El recorregut s'iniciarà a les 9 del vespre des de l’esplanada del pàrquing del costat del Viena de Manresa (Trullols Parc) i constarà de dos recorreguts circulars; un de llarg de deu quilòmetres (150 metres de desnivell), i un de curt de cinc quilòmetres. Les inscripcions a l'avançada es poden fer en aquest enllaç.
Les acreditacions es faran a 2/4 de 9 del vespre, moment en el qual també es podran inscriure les persones que no ho hagin fet prèviament en línia. El preu és de vuit euros, i de sis per als menors d’edat i el voluntariat de Creu Roja.
Tots els participants rebran, una vegada inscrits, un avituallament per al recorregut i una butlleta del Sorteig d'Or de la Creu Roja valorada en sis euros. Cal portar una llanterna o llum frontal per seguir el recorregut sense dificultats.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya