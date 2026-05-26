El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: "No puc repartir cartes així"
Marc Antoni González, que fa el repartiment en moto i estava de baixa pendent d'una operació al turmell, va rebre ahir la notificació de l'ICAM que aquest dimarts havia de tornar a la feina
El sindicat CGT va denunciar ahir una situació que l'afectat ha rebut estupefacte i que assegura que també ha sorprès a les seves caps i a recursos humans
El sindicat CGT de Correus al Bages-Berguedà va denunciar aquest dilluns que un carter de l'oficina de Manresa que està de baixa des de fa més d'un any havia rebut l'alta de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) i que aquest dimarts, tant sí com no, havia de tornar a la feina, a l'oficina de Manresa, on reparteix cartes amb moto. L'únic problema és que l'afectat, Marc Antoni González Aguilar, ha de caminar amb crossa i està pendent d'una operació per a la qual ja ha fet el preoperatori. Admet, entre resignat i atònit, que "ningú no sap per què he hagut d'anar a treballar, tal com estic". "No puc repartir cartes així", constata.
A l'oficina de Manresa les seves responsables li han donat feina d'oficina sorpreses amb el fet que l'hagin enviat a la feina tot i estar invalidat i assegura que s'han solidaritzat amb la seva situació. Igualment, fa notar, recursos humans li ha ofert com a solució que agafi els dies de vacances pendents que li queden, atès que és un risc que una persona en la seva situació treballi. González fa el repartiment en moto en el torn de tarda a la Unitat de Repartiment (UR) de Correus a Manresa, on és Agent de Classificació i Repartiment (ACR).
Tot i que està acostumat a voltar pel món i mai no li havia passat res, el manresà, que fa tretze anys que treballa a Correus i en fa tres que va aconseguir la plaça fixa a l'oficina de la capital del Bages, va tenir una caiguda sortint de casa. "Era fosc, hi havia humitat i vaig caure". El resultat va ser una fractura trimal·leolar (una lesió del turmell produïda per rotació externa que es caracteritza per una fractura del mal·lèol extern, una fractura del mal·lèol intern i una fractura marginal posterior de la tíbia, amb luxació del peu cap endarrere i cap a fora).
Una operació pendent d'una altra
L'accident va ser el gener del 2025 i va requerir una operació que va implicar posar-li tretze cargols i dues plaques al turmell. Va fer 117 sessions de rehabilitació entre l'abril del 2025 i el gener passat, fins que a l'hospital van veure que ja no li aportava cap millora i en el darrer informe mèdic, el març passat, li van comunicar que caldria fer una segona operació, que espera que li comuniquin aviat i per a la qual ja ha fet el preoperatori i ho té tot a punt a casa per a quan hagi d'anar a l'hospital.
La sorpresa va ser quan va rebre la notificació a casa que aquest dimarts, a 2/4 de 3 de la tarda, s'havia d'incorporar a la feina. "Em pensava que em volien citar per portar-los els darrers informes mèdics, però m'han donat l'alta directa sense cap mena de revisió". Com que per moure's ha d'anar amb crossa no pot fer la seva feina i farà treball d'oficina d'acord amb les seves responsables, de les quals ha rebut suport i per a les quals, afirma, ha suposat una sorpresa la seva reincorporació, que afegeix que igualment ha generat estupefacció al departament de recursos humans i de riscos laborals de Correus.
La CGT Correus Bages-Berguedà considera "inadmissible que s'obligui a reincorporar-se a un treballador que encara no es troba en unes condicions físiques adequades per portar a terme les seves funcions amb seguretat i dignitat laboral".
