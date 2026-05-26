La CGT troba “surrealista” la resposta del govern de Manresa a no reciclar 400 tones de cartró
Alerten que el problema es manté al conjunt del Centre Històric i també als voltants
Josep A. Fernández Páxaro, secretari general de la CGT Manresa, ha qualificat de “surrealista i ridícula” la resposta del govern de Manresa a la seva denúncia pública que “la totalitat del cartró domiciliari procedent del Centre Històric i part dels barris exteriors podria estar sent eliminat sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca", en lloc de destinar-se a processos efectius de reciclatge. Més de 400 tones.
El sindicalista del comitè de FCC Medi Ambient, concessionària del servei de neteja de Manresa, ha advertit l’Ajuntament que “no convenç ningú” responent la seva denúncia dient que a finals de febrer ja es va iniciar una prova i es van canviar 10 tapes de contenidors de cartró per altres amb la boca més petita i que aquest mes de juny se'n canviaran 10 més.
Fernández Páxaro adverteix que aquest canvi de tapa de contenidor “ni funciona ni funcionarà” i, mentrestant, “una part molt important del cartró s’està eliminant”.
Això passa perquè hi ha contenidors de paper amb moltes bosses de deixalles sense separar a dins, el que fa que el contingut no es pugui reciclar.
"Estan obligats a saber"
Sobre les demandes d’informació que assegura el sindicat que ha fet sense obtenir resposta, la CGT afirma que no se’ls dona la documentació ni les explicacions pertinents perquè l’Ajuntament “sap que això està passant i no ho vol certificar”. I afegeix que “diuen que el paper i el cartró el porten a una planta de Sallent que compleix la normativa, però més enllà d’això estan obligats a saber i controlar la destinació final d’aquesta fracció. I la destinació final no és la planta de reciclatge de Sallent”.
A més, detalla que “si a Sallent es decideix que aquesta fracció ha d’anar a un abocador perquè és impossible de reciclar hi ha d’haver un informe tècnic. Hi estan obligats. Si no tenen aquest informe no ho estan fent bé, perquè no estan seguint la traçabilitat d’aquesta fracció en concret”.
Tampoc accepta que es digui que els responsables són els ciutadans incívics. “Un altre cop s’espolsen les puces i la culpa torna a ser del ciutadà i la ciutadana”.
