La defensa de Laiglesia demana més temps per presentar els escrits en el cas Jubany a l'espera d'un contrainforme d'ADN
L'advocat demana que s'obri un nou termini de com a mínim vint dies per respondre a les acusacions
La defensa de Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa, un cop Fiscalia i acusació particular van presentar els seus escrits, sol·licitant 26 anys de presó i 600.000 euros d'indemnització als familiars. Segons l'advocat, la defensa està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que incriminen l'acusat. Per a aquesta anàlisi, que s'ha encarregat a un institut canari, reclama que s'enviïn totes les dades, arxius i mostres que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que el nou termini sigui de com a mínim vint dies, i no cinc com ara, atesa la "complexitat tècnica" de la causa.
En aquest sentit, la defensa de Laiglesia assenyala el gran "volum" de l'expedient del cas, que suma més de 4.400 folis. Per la seva banda, les acusacions ja van formular els seus escrits i consideren que Laiglesia "va participar activament" en l'assassinat. Segons aquest relat, l'acusat hauria drogat la víctima per deixar-la inconscient abans de matar-la.
Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, fa gairebé 25 anys, quan va ser llançada des de dalt del terrat del bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia Laiglesia en el moment dels fets. Tots els implicats en el cas es van conèixer quan eren joves a la Unió Excursionista de Sabadell (UES).
El cas toca de prop a Manresa perquè la que era parella de Laiglesia en el moment dels fets, Montserrat Careta, era manresana. La jove es va treure la vida a la presó, quan va ingressar acusada dels fets.
