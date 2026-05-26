El govern aporta 4 milions a la UVic-UCC per abaratir la matrícula de Medicina

Els estudis costaran un 40% menys si l’estudiant acaba el grau a la mateixa universitat

Estudiants de Medicina a la Unitat Docent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa / J.M.G.

El Govern ha aprovat aquest dimarts atorgar una subvenció directa de quatre milions d’euros a la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Aquests diners han de servir per reduir el preu de la matrícula dels estudis del grau en Medicina.

L’aportació respon a un nou sistema de finançament d’aquests estudis que és pioner a Catalunya. Es basa en la concessió, per part de la universitat, de préstecs condonables que l’estudiant no ha de retornar si finalment acaba els seus estudis i es gradua a la mateixa universitat. En aquest cas la UVic-UCC.

Medicina s’imparteix a Vic els dos primers cursos, i a partir de tercer hi ha estudiants a Vic i a Manresa. En aquest darrer cas el grau s’imparteix a la Unitat Docent que hi ha a l’Hospital de Sant Joan de Déu, i més endavant es traslladaran a l’Edifici del Coneixement que s’està construint davant mateix de l’hospital. Aquest curs compta amb 161 estudiants.

De 13.500 euros a 7.500

Amb aquesta subvenció es calcula que el cost de la matrícula es reduirà d’un 44%, ja que pot suposar una bonificació anual de 6.000 euros per estudiant i curs. Actualment, la matrícula costa 13.500 euros l’any, i amb l’ajut passaria a 7.500.

El passat abril la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va presentar a Vic la iniciativa. Va explicar que s’emmarca en el pla del govern per millorar l’accessibilitat als estudis de Medicina i contribuir a l’increment del nombre de metges del sistema sanitari català, necessari per afrontar jubilacions massives, tensions assistencials en medicina familiar, pediatria i altres especialitats, i dèficits crònics en determinades àrees territorials. També afavorir la retenció de talent al territori i, en aquest cas en concret, evitar la fuga d’estudiants de la UVic-UCC cap a universitats públiques abans d’acabar el grau.

El sistema estableix que, en cas que l’estudiant completi els seus estudis a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, el préstec quedarà totalment anul·lat i, per tant, l’ajut es converteix de fet en una beca. El sistema és compatible amb altres beques i ajuts existents, amb la qual cosa encara es podria reduir més el cost final de la matrícula.

Aquesta mesura s’emmarca dins del Pla integral dels Estudis de Medicina a Catalunya que preveu augmentar un 50% l'oferta de places per cursar Medicina a Catalunya fins a l'any 2031, passant de les 1.333 places de nou accés actuals a un total de 2.025 el curs 2031-2032.

A la presentació d’aquests ajuts, la consellera Montserrat va manifestar que en Medicina la demanda supera clarament les places disponibles, fet que deixa fora molts estudiants «amb vocació». Per donar-hi resposta s’amplia l’oferta.

En aquesta línia, el curs vinent acadèmic, 2026-2027, la UVic-UCC oferirà 25 places addicionals d’accés al grau en Medicina, augmentant l’oferta actual de 115 a 140 estudiants de primer curs. La UVic-UCC és una universitat amb vocació de servei públic que participa en el mateix sistema públic de preinscripció i assignació de places universitàries que les universitats públiques.

El grau en Medicina de la UVic-UCC es va començar a impartir el 2017. Suma ja quatre promocions i més de 270 graduats.

