Junts exigeix al govern de Manresa que acrediti que s'està reciclant i no llançant centenars de tones de cartró
Reclama explicacions urgents a ERC, PSC i Impulsem, i avisa que "si es confirma que s’ha cobrat als ciutadans prometent una gestió mediambiental mentre la realitat és una altra, estaríem davant d’una autèntica estafa"
Regió7
El president del grup municipal Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha expressat la seva "profunda preocupació" davant les informacions aparegudes en relació amb la possible destinació ﬁnal del cartró recollit selectivament al Centre Històric i part dels barris exteriors de la ciutat, així com per la manca d’explicacions clares i documentades per part del govern municipal.
La formació considera que les denúncies públiques fetes pel sindicat CGT i les posteriors respostes del govern municipal han generat encara més interrogants. Segons les informacions publicades, més de 400 tones de cartró separades selectivament per la ciutadania, si es confirmessin els indicis apuntats, podrien no haver anat a parar a processos efectius de reciclatge.
Per a Bacardit es tracta d’uns fets "d’una enorme gravetat", no només pel seu potencial impacte ambiental, sinó també per la conﬁança que la ciutadania diposita en el sistema de recollida selectiva i pels esforços econòmics que els manresans fan cada any a través de l’increment de la taxa d’escombraries. Afegeix que si s’exigeix a la ciutadania complir i separar correctament els residus i pagar cada vegada més tributs amb la promesa que es reciclarà més i millor "seríem davant d'una situació absolutament inacceptable si ara resulta que el govern no pot acreditar documentalment què passa amb una part important d’aquests residus".
Junts considera especialment preocupant que, davant d’unes acusacions d’aquest nivell, la resposta política del govern hagi estat centrar-se en modificacions de tapes de contenidors i en responsabilitzar el comportament incívic d’alguns ciutadans, sense aclarir l’element central de la qüestió: "Quina és la destinació ﬁnal real d’aquesta fracció de residus i si existeix la traçabilitat que la normativa exigeix".
"Els ciutadans mereixen respostes clares"
Considera que "el govern no pot espolsar-se les responsabilitats ni intentar desviar l’atenció. Aquí la qüestió és molt senzilla: hi ha o no hi ha informes tècnics? Hi ha o no hi ha certificats que acreditin el tractament ﬁnal? Hi ha o no hi ha un seguiment real d’aquesta fracció? Els ciutadans mereixen respostes clares”.
Per aquest motiu, Junts Manresa registrarà la petició d’una reunió urgent amb el regidor d’Acció Climàtica i Educació, Pol Huguet, perquè doni explicacions detallades sobre aquesta situació i faciliti tota la informació necessària.
La formació reclama concretament:
- La identificació de les plantes de transferència, classificació i tractament utilitzades.
- Els certificats de recepció i tractament ﬁnal del cartró recollit.
- Els informes tècnics i la documentació de traçabilitat corresponents.
- L’aclariment de si l’Ajuntament ha exercit correctament les funcions de control que li corresponen.
Bacardit ha conclòs: "Si el govern disposa de tota la documentació, que la faci pública immediatament i dissipi qualsevol dubte. Però si no la té, o si no pot acreditar què ha passat amb aquests residus, estaríem parlant d’uns fets molt greus. I si es conﬁrma que s’ha cobrat als ciutadans prometent una determinada gestió mediambiental mentre la realitat era una altra, estaríem davant d’una autèntica estafa a la conﬁança de la ciutadania. Quan es demanen esforços als ciutadans, quan se’ls incrementen taxes i se’ls exigeixen canvis d’hàbits, l’Ajuntament té l’obligació de ser exemplar. Sense transparència, la conﬁança es trenca".
