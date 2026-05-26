L'Escola Agrària de Manresa obre el període per apuntar-se als estudis d'Agroecologia i Medi Rural
Del 26 de maig a l’1 de juny es pot fer la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i superior
És l’únic centre que ofereix un cicle superior amb perfil professional en agroecologia i acció climàtica
Regió7/G.C.
Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agroalimentària (SFA) del Departament d’Agricultura obren el període de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i grau superior per al curs 2026-2027, que es pot formalitzar del 26 de maig a l’1 de juny de 2026 a través del portal de preinscripció del Departament d’Educació.
L’Escola Agrària de Manresa, centre especialitzat en producció agrària ecològica, ofereix el cicle grau mitjà en agroecologia i també el de grau superior en paisatgisme i medi rural. Aquest darrer, amb el perfil professional Agroecologia i Acció Climàtica, a l’espera de l’aprovació per part del govern de Madrid d’un cicle superior amb aquest títol. És l’únic centre de la xarxa d’escoles agràries que l’està oferint.
El model formatiu de les Escoles Agràries es caracteritza per una orientació molt pràctica i vinculada al món professional. L’alumnat treballa amb grups reduïts, professorat especialista i una estreta col·laboració amb empreses, explotacions agràries, indústries alimentàries i entitats del sector. Aquest enfocament facilita la transició al món laboral i contribueix a la professionalització i al relleu generacional en àmbits estratègics per al territori.
Porta d’entrada al món laboral
La formació professional integra el model dual i la Formació en Centres de Treball amb la finalitat d’apropar l’alumnat al sector productiu i reforçar la seva experiència professional, afavorint així la incorporació posterior al mercat laboral.
En el cas de la formació dual, l’alumnat desenvolupa una part dels aprenentatges directament en una empresa mitjançant una beca formativa o un contracte de pràctiques remunerat. Aquest model permet aplicar en un entorn real els coneixements adquirits al centre educatiu i adquirir competències professionals des de l’inici dels estudis.
La Formació en Centres de Treball consisteix en estades formatives no laborals en empreses que formen part del programa acadèmic. Aquestes pràctiques poden dur-se a terme tant en empreses del territori com a l’estranger a través del programa Erasmus+, fet que permet realitzar estades a diferents països europeus en entorns professionals vinculats a l’especialitat de cada centre.
Aquesta dimensió internacional facilita l’intercanvi de coneixement i metodologies de treball i ofereix experiències professionals reals en empreses d’altres països. La internacionalització dels estudis és una línia estratègica per a les Escoles Agràries, ja que contribueix al creixement personal i professional de l’alumnat i reforça la col·laboració amb organitzacions internacionals, ampliant les oportunitats de projectes i accions conjuntes en benefici del sector primari.
A més dels cicles formatius, les Escoles Agràries impulsen cada any una oferta extensa de formació contínua mitjançant cursos i jornades de transferència tecnològica, amb l’objectiu de facilitar l’actualització permanent de coneixements dels professionals del sector. Durant el 2025, més de 5.400 participants van assistir a cursos de formació contínua als centres, més de 3.300 persones van participar en jornades de transferència tecnològica i més de 708 estudiants van cursar cicles formatius. Pel que fa a la Formació Agrària a Distància, més de 3.600 persones van participar en els diferents cursos.
Compromís amb el futur del sector
Per donar el tret de sortida a la campanya de preinscripcions, el Departament d'Agricultura ha posat en marxa una campanya de comunicació a les seves xarxes socials amb vídeos creatius que conviden els joves a descobrir les oportunitats que ofereix la formació professional agroalimentària. Aquesta iniciativa trasllada el missatge del compromís del Departament amb el foment de l'ensenyament i la transferència tecnològica al sector agroalimentari, així com l'aposta decidida pel relleu agrari i el reforç d'un sector que constitueix el principal motor de desenvolupament rural i de generació de prosperitat als territoris de Catalunya.
Al servei de l’agroecologia
L’Escola Agrària de Manresa forma part de la xarxa d’escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i fa més de dues dècades que treballa per formar professionals preparats per afrontar els reptes agraris del segle XXI. Amb la mirada posada en el territori, l’alimentació sostenible i el canvi climàtic, el centre aposta per una formació arrelada, útil i transformadora.
