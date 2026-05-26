Manresa obre les inscripcions per optar al distintiu Qualitat Sanitària

L'edició s'adreça especialment a restaurants i pastisseries amb obrador que apliquin pràctiques d'excel·lència en seguretat alimentària

El segell s'atorga a restaurants i pastisseries amb obrador / AJM

L’Ajuntament de Manresa ha obert el període d'inscripció per a l’edició 2027 del distintiu de Qualitat Sanitària (QS). Es tracta d’un reconeixement, d’adhesió voluntària, que té com a objectiu de fer valdre i fer visible a la ciutadania l’esforç dels establiments alimentaris de la ciutat que mantenen un alt nivell d'exigència i rigor en matèria de salut pública i seguretat alimentària.

Aquest any, la campanya d'inspeccions i avaluació per a l'obtenció del segell QS 2027 s'adreça específicament als sectors de la restauració i a les pastisseries que disposen d'obrador propi.

Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Manresa vol premiar les bones pràctiques en la manipulació d'aliments, la higiene de les instal·lacions i la gestió de la seguretat alimentària en aquests àmbits clau per a la ciutat.

L’Ajuntament proposa a tots els restaurants i pastisseries amb obrador de Manresa a sumar-se a aquesta iniciativa, que, segons el consistori, suposa un valor afegit per al negoci i una garantia de confiança per a la seva clientela.

L'obtenció del segell s'aconsegueix després de superar una auditoria o inspecció específica per part dels serveis tècnics municipals. Els establiments que vulguin optar-hi per primera vegada ja poden fer el tràmit d'inscripció de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa.

Actualment, la ciutat ja compta amb 25 establiments que ostenten aquest distintiu de qualitat, concretament 19 restaurants i 6 pastisseries. Pel que fa a aquests negocis que ja van obtenir el segell en la darrera edició, l'Ajuntament els facilitarà els tràmits de revalidació, tret que els titulars indiquin expressament el contrari.

Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa, personalment a l’edifici Infants, a la carretera de Vic, 16, o bé trucar al telèfon 93 875 24 90.

