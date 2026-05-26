El Montepio proposa reflexionar a Manresa sobre tren i habitatge
Economistes, arquitectes i urbanistes participaran en una taula rodona sobre nova mobilitat
Regió7
La Fundació Montepio de Manresa organitza ha preparat per aquest dijous un acte per reflexionar sobre el tren regional i habitatge. Es tracta d’una nova sessió del cicle de xerrades per parlar de nova mobilitat.
En aquesta oportunitat la Fundació Montepio proposa debatre la importància del tren regional i els estudis que caldria anticipar per gestionar el seu impacte. Ho farà amb una taula rodona que ha titulat ‘Habitatge sí, però ferrocarril’.
A la taula rodona hi participaran l’economista Miquel Puig; l’economista i urbanista Miquel Morell; l’arquitecte Manel Larosa; i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Moderarà el debat l’arquitecte i membre de la Fundació Montepio, Jordi Ludevid.
L’acte se celebrarà a la sala d’actes del Montepio, al carrer Bilbao, 22. L’accés és lliure i gratuït. Es poden reservar places a l’adreça fundació@montepio.cat.
La Fundació Montepio ha organitzat diverses activitats per reflexionar sobre el futur de la mobilitat.
