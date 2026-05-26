Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
Els Bombers treballen per sufocar una reacció entre clor, material combustible i sorra que provoca un núvol tòxic
És el segon incident d'aquestes característiques en quinze dies en aquesta empresa
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí per contenir una combustió química a l’empresa Aqualimp, situada al polígon de Bufalvent de Manresa. L’incident s’ha originat arran d’una reacció en un contenidor exterior que emmagatzemava residus de piscines i clor. Ha provocat un núvol tòxic de clor, que ha deixat nou persones ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha obligat a confinar preventivament un sector del polígon. Es tracta del segon accident químic registrat en aquesta indústria en només quinze dies.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 07.06 hores, al carrer de Ramon Farguell. Segons les primeres informacions, l’origen de l’incident hauria estat una reacció entre clor, material combustible i sorra a l’interior d’un contenidor de cinc tones. Això ha provocat una emissió de gasos tòxics “molt diluïda”, segons els Bombers, que ha generat una columna de fum d’uns quinze metres d’alçada. L'empresa es dedica a productes relacionats amb les piscines.
El dispositiu i confinament sectorial
Els Bombers encara treballaven a les deu del matí amb 17 dotacions, entre elles dos del GRIT (Grup de Riscos Tecnològics) per contenir la fuita. El cap de l'operatiu de Bombers, Ricard Costa, ha explicat que l'objectiu és sufocar la reacció química abocant guix al contenidor per evitar que el núvol tòxic s'expandeixi.
En aquest sentit, Protecció Civil ha demanat confinar totes les persones properes a l'empresa fins que la fuita quedi continguda. A més, s’ha avisat de la situació els municipis de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, al sud de Manresa -cap on bufa el vent-, perquè la valorin.
Dues hores clau
El dispositiu, explica, s'ha marcat dues hores clau: les 11 del matí i la 1 de la tarda. Fins a les 11, explica, "el vent és de component nord, molt suau i de fins a tres quilòmetres per hora". Serà a partir de llavors, "començarà a bufar cap al sud i el sud-est i pot acabar arribant als 10 quilòmetres cap a la 1". L'objectiu, per tant, és poder tenir sufocada la reacció abans de la tarda, per tal d'evitar que el núvol tòxic es dirigeixi cap a "les zones més poblades", és a dir, cap al centre de Manresa.
En aquest sentit, Costa recorda que el clor "és tòxic" i recomana que si algú presenta símptomes com picor o irritació, és clau que "es quedi a casa amb les finestres tancades".
9 persones afectades
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assistit nou persones, de les quals tres han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Les altres sis persones no han requerit trasllat. Hi han treballat amb cinc ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.
La col·laboració dels treballadors
Un dels treballadors de l'empresa afectada, Abdurraman Konta, ha explicat que en aquell moment no arribaven a la desena de persones a les instal·lacions. De sobte, quan estava a prop de contenidor, s'ha adonat que en sortia molt de fum. Es tracta d'un dipòsit on s'aboquen les "restes de productes amb què treballen", però apunta que en aquell moment "ningú hi havia llançat res".
En veure la situació, relata, "no sabia quin era l'origen del fum, però ens hem imaginat que era una reacció química". Per aquest motiu, diversos empleats han tractat de sufocar-la amb productes especialitzats per a l'extinció, sense èxit. "De seguida han vingut els Bombers i ens han dit que marxéssim", explica. Un altre treballador, Lucien Cristian de Nuta, ha dit que el fum ha sortit molt intensament durant uns 5 minuts i que, que aquest mateix és el que posteriorment ha originat el núvol tòxic.
Segon accident en pocs dies
El d'aquest dimarts no ha estat l'únic accident registrat a Aqualimp de les darreres setmanes. Una altra fuita química va obligar a atendre 4 persones, que no van haver de ser traslladades a cap centre mèdic. L'incident també va deixar una gran columna de fum visible des de la llunyania.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya