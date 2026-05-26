El núvol tòxic generat per l'incident de Bufalvent ha fet confinar les escoles de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet
El Departament d'Empresa i Treballa analizarà les circumstàncies de l'accident i el fet que fa 15 dies ja se'n va produir un de molt similar a la mateixa empresa
L'alerta per un núvol tòxic de clor que partia de Bufalvent ha fet que els nens de Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí es quedessin sense sortir al pati. També s'ha confinat la llar d'infants del propi polígon de Bufalvent, i s'ha advertit al Pont de Vilomara. Són algunes de les iniciatives que s'han pres a causa de l'alerta per l'incident de la fàbrica Aqualimp, a Manresa, que ha provocat l'activació del PLASEQCAT, el Pla de Risc Químic de Catalunya.
Segons Agnès Centelles, cap de Protecció Civil a la regió central, "s'ha fet el confinament de les empreses més properes, i hem mantingut contacte amb els municipis propers, com Castellgalí, el Pont de Vilomara i Sant Vicenç, pel tema del vent, de com bufava, sobretot per saber si sentien l'olor, si hi havia algú que notava molèsties. No era així, però han estat els mateixos alcaldes de Castellgalí i Sant Vicenç que han decidit fer el confinament de centres educatius i llars d'infants, molt preventivament". Malgrat això, a Protecció Civil "no ens consta cap afectació, fora de la zona d'aquí. Realment no hem rebut cap trucada al 112 de persones amb molèsties".
Al punt del migdia seguien treballant en l'incident prop d'una cinquantena de Bombers de la Generalitat, malgrat que "l'incident podríem dir que està controlat", segons Ricard Costa, sotsinspector dels Bombers i cap de l'operatiu d'avui, "i ara falta veure com evolucionen tant l'estabilització final com el transport del residu". Bàsicament que no emeti més clor que es pugui escapar cap a l'ambient, i "ja hem separat el producte en dos contenidors i ara ho estem tapant igualment amb guix. En el moment en què ja tinguem aquesta fase controlada i estabilitzat del tot, llavors valorarem l'opció de gestionar el residu d'alguna forma. Estem en contacte amb l'Agència Catalana de Residus i estem intentant de buscar la millor manera". De moment, i fins que no estigui estabilitzat, es mantindran tots els efectius al lloc perquè el sistema que utilitzen, amb EPI voluminosos, necessita molts homes de refresc cada poca estona.
Per a Costa, "això són reaccions químiques exotèrmiques que creen productes que han estat en contacte amb altres productes i que poden cremar en somort i poden mantenir-se sense combustionar molt temps i després, en un cert moment sortir. Aquest ha estat el cas d'avui. Pot ser que aquesta combustió s'hagués iniciat fa dies o fa alguna setmana". Malgrat aquestes paraules, el cap de Bombers no ha volgut entrar a valorar si aquest incident d'avui pot tenir a veure amb el que ja va registrar la mateixa empresa fa 15 dies justos, quan els Bombers van haver d'anar a la mateixa empresa per un fet similar. Aleshores, quatre persones van haver de ser ateses de símptomes lleus.
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat també unitats dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, SEM i Guàrdia Civil.
Ara, un cop es retirin tots els cossos d'emergència, serà el torn de les investigacions que hauran d'emprendre els departaments d'Indústria i de Treball de la Generalitat, i també l'Ajuntament de Manresa, que hauran de valorar el motiu d'aquesta repetició d'incidents en poc temps, i també les afectacions patides pels treballadors.
