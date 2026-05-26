Peticions de 12 anys de presó per a sis dels implicats en la greu pallisa a un jove el 2017 a les escales del Kursaal
La víctima, que tenia 28 anys en el moment dels fets, encara pateix seqüeles per l'agressió nou anys després
La fiscalia demana 12 anys de presó per als 6 acusats d'una greu pallissa a un jove de 28 anys el 25 de juny de 2017. Encara que en els fets també hi van participar altres 6 joves menors d'edat, a judici només arriben els qui en aquell moment eren majors d'edat.
Segons l'escrit d'acusacions del fiscal, cap a les 20:00 hores del dia dels fets, tres amics van tenir un incident amb un grup de menors d’edat, iniciant-se una discussió entre ells, en el transcurs de la qual es van començar a afegir un gran nombre de persones no identificades que, amb ànim d’intimidar-los, van començar a envoltar els tres amics. Tal com també publicava Regió7 ara fa 9 anys, espantats, van accelerar el pas, però els menors els van començar a seguir, afegint-se més nois a la persecució. En un intent de buscar protecció, els joves van entrar al pati del Kursaal, on hi havia més gent, perquè hi havia instal·lada una terrassa de bar. Però això no va impedir que un dels menors donés una puntada de peu lleu a un dels nois.
Al grup inicial de menors s’hi van anar afegint més persones, algunes d’elles majors d’edat, entre les quals es trobaven els processats, motiu pel qual els amics van intentar refugiar-se al bar del teatre, situat a la planta superior, pujant una de les rampes, però en aquell moment en què un altre dels joves que fugien va ser atrapat i colpejat per alguns dels menors d’edat, sense que consti que patís lesions greus.
Sempre segons el text de fiscalia, a la part superior de la rampa, els processats, actuant de comú acord i amb ànim de menyscabar la integritat física d'un dels joves, el van agafar i un dels processats li va donar un fort cop de puny a la cara, provocant que aquest es colpegés contra una columna i caigués desplomat a terra. Un cop a terra, els processats, aprofitant la víctima jeia immòbil, li van donar diversos cops i puntades de peu, sense que aquest pogués defensar-se, marxant posteriorment els agressors del lloc. Va ser tot tan ràpid i violent que un cambrer declarava aleshores a aquest diari que era "El pitjor que he vist de cambrer"
El jove va ser traslladat d'urgència a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb nombroses contusions i traumatismes cranioencefàlics, però per la gravetat de les ferides els metges el van derivar directament a Terrassa. Els altres dos agredits, d'entre 27 i 29 anys, van patir ferides lleus.
Les conseqüències
El fiscal relata que la víctima va patir lesions consistents en traumatisme cranioencefàlic greu, hematoma subdural agut esquerre, i fractura temporal esquerra, entre altres greus conseqüències que van requerir ingrés a l'UCI, i de les quals va tardar més d'un any en curar, restant-li com a seqüeles un trastorn cognitiu i dany neuropsicològic en grau greu. La persona té problemes de memòria, li costa concentrar-se i recordar coses. També presenta canvis emocionals i de comportament: pot tenir irritabilitat, apatia, problemes per dormir i alteracions de la personalitat respecte de com era abans. És la seqüela més greu de totes. Però també ha perdut l’olfacte totalment o en gran part, i això també l'afecta el gust, i li han quedat marques físiques visibles o una alteració de l’aspecte exterior considerada de grau mitjà, és a dir, apreciable però no extrema.
Petició de pena
Per al fiscal, és procedent imposar a cadascun dels processats la pena de 12 anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de traïdoria. També afegeix la prohibició que els processats s’apropin a un radi inferior a 1.000 metres de la víctima, o es comuniquin amb ella per qualsevol mitjà durant un temps superior en 8 anys a la pena de presó imposada en sentència.
En concepte de responsabilitat civil, els processats hauran d’indemnitzar conjuntament i solidàriament la víctima amb la quantitat de 50.000 € per les lesions causades i pels perjudicis morals ocasionats, i amb 200.000 € per les seqüeles.
El judici començarà dimarts a la secció 10a de l'Audiència de Barcelona, i es preveu que duri un mínim de quatre sessions, fins al 9 de juliol.
