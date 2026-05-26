El repte de fer un 3.000 amb una malaltia reumàtica
El manresà Robert Santamaria i la navarclina Míriam Checa s’entrenen per pujar un 3.000 tot i que pateixen una malaltia reumàtica, per demostrar que es pot mantenir una vida activa.
La cap de Servei de Reumatologia d’Althaia, Meritxell Sallés i la infermeria de l’especialitat Sílvia Vilalta els acompanyaran
Davant un repte, molts cops la barrera és mental, opina el manresà Robert Santamaria. Fa més de 30 anys que pateix artritis reumatoide crònica, una malaltia inflamatòria que afecta les articulacions i que causa dolor, rigidesa i limita la mobilitat. Tot i això, s’està entrenant per pujar el Punta Alta de Comalesbienes, a la Vall de Boí. Un 3.000. No ho farà sol. L’acompanyarà la navarclina Míriam Checa. De 40 anys, mare d’una nena i mestra en una llar d’infants, pateix una malaltia amb un nom «que em va costar aprendre», afirma: espondiloartritis axial i perifèrica. Ara, estabilitzada, «no em pararà res», afirma amb convenciment.
Santamaria i Checa es preparen des de fa mesos per pujar el pic els dies 29 i 30 de maig. Per ells suposa un repte esportiu i també personal. Participen en el projecte Reuma3000, una iniciativa impulsada per la Societat Catalana de Reumatologia i la Lliga Reumatològica Catalana amb un doble objectiu, explica la cap del Servei de Reumatologia d’Althaia, Meritxell Sallés. Per una banda, visibilitzar les malalties reumàtiques, i per l’altra esvair estigmes.
Vida normal i activa
«Sovint quan a una persona li diagnostiquen una malaltia reumàtica crònica sembla que s’acabi tot. En canvi, si el malalt està controlat i el tractament funciona, pot fer una vida normal i activa», explica. A més a més, «l’exercici físic és antiinflamatori», insisteix.
El projecte té una altra particularitat que li dona més valor. La metgessa Meritxell Sallés i la infermera d’Althaia especialista en reumatologia Sílvia, Vilalta, també s’entrenen. Tots quatre formen part d’una expedició de 16 persones d’arreu de Catalunya entre les quals hi ha pacients, metges reumatòlegs, infermeres que pujaran el 3.000. Tenen el suport tècnic de l’alpinista Araceli Segarra.
S’entrenen des del novembre per afrontar el desafiament. Han estat a Prat del Cadí, Setcases o a les Penyes Altes al Moixeró. Des de llavors han fet dues sortides al mes, i també algunes altres pel seu propi compte. Els entrenaments han sigut progressius i s’han preparat amb neu perquè molt probablement en trobaran.
Checa va viure un periple de metges fins que a Althaia li van diagnosticar la malaltia. «No notava la cama, em feien proves i no em trobaven res». «A Althaia em van ajudar molt perquè psicològicament també et deixa destrossada». Als efectes físics s’hi afegia que «al meu voltant no hi havia ningú amb aquesta malaltia i ningú no entenia el que visc».
El repte Reuma3000 ha canviat això. «Per mi aquest projecte ha sigut sanador. He fet les paus amb la meva malaltia». També «perquè he trobat gent amb qui poder parlar i veus que no estàs sola». El mateix li ha passat a Santamaria. S’ha trobat amb un grup amb el qual «pots parlar de temes que normalment portes tu sol».
Santamaria treballa en un despatx financer. Explica que quan li van diagnosticar l’artritis va ser un xoc mental i físic perquè amb vint anys «t’has de menjar el món i de cop i volta et trobes com si t’hagués passat un tractor per sobre. Amb el temps t’hi vas acostumant, et van afinant la medicació i d’alguna manera ho interioritzes i ho estabilitzes». Es guia per la màxima «si tens un dia bo, aprofita’l».
Segons la reumatòloga Meritxell Sallés, «el projecte també té la seva part social. Hem connectat molt amb tot el grup, i al final no ho fas per obligació, sinó perquè et ve de gust, i això també és molt sanador». La infermera Sílvia Vilalta explica que a les sortides «ens oblidem que hi ha metges i infermeres». Amant de la muntanya, comenta que «no sé si el projecte em va enganxar a mi, o jo em vaig enganxar al projecte». Sigui com sigui considera que «és una manera de visualitzar-nos com a infermeres i en reumatologia en particular».
2.300 primeres visites
L’any passat, el Servei de Reumatologia d’Althaia va dur a terme 2.300 primeres visites i 8.000 visites successives. Tracta l’aparell locomotor. Afecta ossos, músculs i articulacions, i els teixits que els envolten i poden produir dolor, inflamació, rigidesa, limitació de moviment i deformitat. També tracten malalties sistèmiques que poden inflamar qualsevol òrgan del cos. Hi ha més de 200 malalties reumàtiques, i són la primera causa de dolor crònic greu i de discapacitat física en els països desenvolupats.
