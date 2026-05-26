UManresa implanta un nou sistema per avaluar les competències dels estudiants de Fisio
Alumnes de tercer es posen a prova amb simulacions clíniques i qüestionaris
UManresa ha posat en marxa un nou sistema per avaluar de manera pràctica i estructurada si els estudiants de Fisioteràpia han adquirit les competències adequades. Es tracta de les Avaluacions Clíniques Objectives i Estructurades (ACOE), una metodologia que s’ha implantat per primera vegada aquest curs. A partir d’ara s’incorporarà al model docent del grau. Aquesta metodologia d’avaluació ja es porta a terme a Infermeria i a Medicina.
En aquest cas 157 estudiants de tercer grau de Fisioteràpia van fer la prova aquest dissabte al Centre de Simulació d'UManresa. Va fer falta un important desplegament organitzatiu, ja que es va haver de preparar diversos escenaris de simulació i les proves eren amb rotacions contínues. El circuit complet pel qual van passar havien de passar tots els estudiants durava unes dues hores.
Les ACOE són un sistema d’avaluació que posa a prova els estudiants en situacions clíniques simulades que reprodueixen contextos reals de la pràctica fisioterapèutica. L’objectiu és valorar si són capaços d’actuar com a professionals competents, integrant coneixements, habilitats tècniques, raonament clínic i comunicació amb el pacient. D’aquesta forma no s’avalua només què saben, sinó sobretot què són capaços de fer i com ho apliquen en situacions concretes.
Vuit escenaris diferents
La prova s’ha estructurat en vuit estacions. D’una banda, quatre estacions clíniques amb pacients estandarditzats, que són actors i actrius de simulació, amb qui els estudiants han d’interactuar directament fent-los entrevistes, exploracions o tractaments.
De l’altra, quatre estacions complementàries en format digital, en les quals han de resoldre casos i preguntes vinculades a la situació clínica prèvia. Cada estació té una durada de deu minuts, amb intervals de rotació, en un circuit complet d’unes dues hores.
Competències dels futurs fisioterapeutes
Entre les competències que s’avaluen hi ha l’entrevista clínica, l’exploració física, el raonament clínic, la generació d’hipòtesis diagnòstiques, la planificació i execució del tractament, l’establiment d’objectius terapèutics, la comunicació amb el pacient i la seguretat assistencial.
Aquestes competències estan vinculades principalment a assignatures de tercer curs, com la Fisioteràpia musculoesquelètica, la neurològica o la geriatria, i integren també aprenentatges de cursos anteriors.
Segons explica la coordinadora del grau en Fisioteràpia, Júlia Jubany, “els nostres estudiants estan habituats a la simulació ja que en fan al llarg dels quatre cursos del grau i, per tant, és un escenari conegut i ideal per a l’avaluació de les competències clíniques de fisioteràpia”. En aquest sentit, destaca que “les ACOE són el colofó de tota la simulació que es fa al llarg del grau”.
La introducció d’aquesta metodologia suposa també un canvi en la funció de la simulació dins del procés formatiu. “Les múltiples simulacions que es fan al llarg de tot el grau tenen una funció reflexiva. Amb les ACOE, passa a ser també una eina d’avaluació que ens permet veure com l’estudiant integra el coneixement, el raonament clínic i la pràctica terapèutica en situacions molt properes a la realitat”, afirma Jubany.
Un grau en Fisioteràpia professionalitzador
Les ACOE formen part de l’avaluació del Pràcticum III i representen el 40% de la nota final de l’assignatura. Tot i això, tenen un caràcter clarament formatiu. “No és una avaluació final, sinó de procés”, explica la coordinadora, que subratlla que permet identificar el nivell de competència assolit i orientar el desenvolupament de l’estudiant. Aquesta formació es complementa a quart curs dins l’assignatura d’Atenció Clínica Integral, una assignatura amb la simulació com a eix central.
Per a Jubany, aquesta aposta reforça el model docent del grau: “volem que el nostre grau en Fisioteràpia sigui molt professionalitzador, que l’estudiant hagi provat moltes vegades la pràctica real”.
Amb aquesta iniciativa, el grau en Fisioteràpia se suma als estudis d’Infermeria i Medicina, que ja utilitzen aquest tipus de proves, i segons la institució universitària, consolida l’aposta d’UManresa per metodologies innovadores orientades a garantir una formació aplicada i alineada amb les exigències de la pràctica professional.
