La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa agafa aire amb una nova junta
El doctor en Física que va ser director de l’EPSEM-UPC, Joan Jorge, assumeix la presidència
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa agafa aire. Una nova junta s’ha fet càrrec de l’entitat amb la voluntat d’insuflar una nova dinàmica.
La junta l’encapçala el doctor en Física que va ser director de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Joan Jorge. Substitueix Fina Dordal, que ha presidit la Coordinadora des de l’any 2012. Segons Jorge, combatre la soledat de la gent gran, els maltractaments i l’edatisme, són algunes de les prioritats en l’àmbit de la vellesa. A la Coordinadora també promourà noves iniciatives.
Jorge explica que quan es va jubilar es va plantejar què fer. I entre lectura i lectura, i entre pensament i pensament, es va proposar iniciar un nou projecte de vida dedicat a la gent gran. És soci de les tres entitats de gent gran que hi ha a Manresa: Viure i Conviure, l’Esplai de la carretera de Cardona i la Coordinadora. També forma part del Consell de la Gent Gran de Manresa, del Bages així com del Consell de Gent Gran de Catalunya.
Va coincidir que a la Coordinadora faltava una nova gestora i qui es posés al capdavant. Jorge va fer el pas, comenta. «Volia contribuir a aportar quelcom positiu. La Coordinadora és un patrimoni de la ciutat i de la gent gran, i no es podia perdre». A la darrera assemblea no es va presentar ningú per dirigir l’entitat i finalment Joan Jorge, en companyia d’altres persones, van decidir assumir el repte.
Una junta rejovenida
«La junta ha rejovenit 14 anys», diu Jorge, «i això s’ha de notar». De moment ha posat en standby temes com les caminades amb l’argument que ara se n’organitzen moltes, i ha substituït els viatges per sortides culturals.
Mantindrà activitats com les aules de retrobament, ja programa nous i renovats cursos, recuperarà les ‘Tertúlies de l’experiència’ amb debats, hi haurà exposicions i un cine-fòrum. Així mateix, es proposen estrènyer lligams amb altres entitats i associacions, i digitalitzar la Coordinadora.
Un curs d’assemblees
L’entitat celebrarà una assemblea extraordinària pel pròxim dimecres 3 de juny. S’informarà de la seva situació, es proposaran canvis als estatuts com escurçar la durada de la presidència, es confirmarà el canvi de junta i s’iniciarà un procés electoral que culminarà l’octubre amb una assemblea general. D’aquí ha de sortir la junta per als pròxims anys.
Entremig, del 12 al 21 de juny hi haurà una mostra al Casino de les activitats dutes a terme per les persones grans dins els projectes de la Coordinadora, i una festa de final de curs pel 18 de juny durant la qual s’homenatjarà la junta anterior. La fins fa poc presidenta, Fina Dordal, va rebre l’onzè premi del Consell Municipal de les Persones Grans el passat octubre. El 2020 va ser distingida, també, amb el premi Maria Casajuana.
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes es va fundar el 1983 i ha arribat a tenir 900 socis. Actualment en té uns 420. Té la seva seu a l’Espai de Gent Gran de l’Ateneu de les Bases.
