Un cable cremat obliga a desallotjar el CAP Bages de Manresa
L'incident ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències després de rebre un avís d'olor a cremat a l'ascensor de les instal·lacions
S'han evacuat una seixantena de persones del centre mèdic
Un total de 60 persones han estat evacuades aquest vespre del CAP Bages de Manresa a causa d’un cable cremat a l’ascensor, que ha provocat una forta olor de cremat a l’interior de l’edifici. L’avís s’ha rebut a les 19:13 hores, moment en què s’ha activat un ampli dispositiu d’emergència. Segons les primeres informacions, l’olor s’ha detectat a la zona de l’ascensor, tot i que no s’hi ha observat presència de fum ni s’ha trobat cap persona a l’interior. També s’ha confirmat que a la cinquena planta de l’edifici es percebia clarament aquesta olor.
Els equips d’emergència han inspeccionat les instal·lacions i han determinat que la incidència estava provocada per un cable cremat de l’ascensor. Malgrat l’ensurt, no s’han registrat persones afectades ni ferits.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Policia Local, que han procedit a tallar els accessos al carrer de Soler i March per facilitar les tasques d’intervenció.
Cap a les 19:50 hores, un cop verificada la seguretat de l’edifici, professionals i usuaris han pogut tornar a accedir al centre amb normalitat, mentre que els efectius d’emergència han iniciat la retirada progressiva del dispositiu. L'accés al vial també ha quedat reobert.
