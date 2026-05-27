Educadors de Manresa i el Bages que fan vaga assisteixen a l'acte convocat a Granollers per continuar pressionant
El sindicat Ustec-Stes a la Catalunya central defineix la jornada d'aquest dimecres com bàsica per acabar de lligar un acord satisfactori amb el Departament d'Educació
A la capital del Bages alguns dels participants han quedat al Pont de Ferro a les 8 del matí per sortir plegats cap a la capital del Vallès Oriental
El Pont de Ferro de Manresa ha estat, aquest dimecres, el punt de sortida de professors i mestres de Manresa que han assistit a la trobada organitzada a Granollers en el marc de la nova jornada de vaga. En aquesta ocasió s'ha organitzat un festival reivindicatiu que, en el cas de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès i Lluçanès) se celebra al Palau d'Esports de Granollers amb taules rodones, poesia i glossa, concerts i música en directe. A les 9 hi havia prevista l'arribada i a les 10, abans dels actes, una manifestació.
Amb el lema "L’educació és el pilar del present i del futur del país", els convocants exigeixen un acord que garanteixi tots els recursos necessaris per a una educació pública de qualitat.
La situació tal com està
El sindicat Ustec-Stes ha informat que el Departament d'Educació ha ofert per arribar-hi: reconeixement i retorn del deute dels estadis, la creació d'un nou complement autonòmic i escurçar i recalcular l'augment del complement específic, que equival a 265 euros més a Primària i 270 euros més a Secundària en quatre anys (sense comptar els augments estatals), i negociar els augments de plantilla (especialment vinculada a educació inclusiva) per als pròxims quatre anys.
El sindicat considera que és un avenç perquè "per fi sembla que l'administració està disposada a negociar", però que "falta molta concreció en punts clau com l'augment de plantilles; cal un veritable desplegament de recursos per a un bon sistema inclusiu (TEEI, SIEI, serveis educatius…); l'oferta salarial és clarament insuficient, i hi ha damunt la taula altres qüestions importants: clàusula IPC, sortides i colònies, pla d'infraestructures i climatització...". Per això llegeix la jornada d'avui com "clau en la negociació. Cal que sigui un èxit per pressionar i obtenir millores importants!".
Si no hi ha acord continuarà el calendari de mobilitzacions fixat fa setmanes, que el dilluns 1 de juny tornarà a tocar a la Catalunya central (i a Girona).
Aquest dimecres, en altres punts del territori hi ha hagut talls de carreteres. És el cas de l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès.
