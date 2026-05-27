Els Joves Geganters de Manresa convoquen una trobada gegantera que servirà per apadrinar la nova geganta: l'Aura
L'acte tindrà lloc aquest dissabte 30 de maig a la tarda, coincidint amb les festes del barri de Valldaura
Hi haurà cercavila amb les colles convidades i es farà la presentació de la Trobada Comarcal Bages-Berguedà 2027, que organitzarà la colla amfitriona l'octubre vinent
En el marc de les festes del barri de Valldaura i, enguany, de la Festa del Riu, que tindrà lloc aquest cap de setmana, el dissabte 30 de maig a la tarda es durà a terme 7a Trobada de gegants dels Joves Geganters de Manresa. Les colles participants seran les següents: Torroella de Montgrí, Girona, Manresa, Associació Cultural de Monistrol de Montserrat, la Bisbal del Penedès, Cubelles, Sitges la Vall, Cavaller Narcís i els amfitrions, els Joves Geganters de Manresa.
El programa
A 2/4 de 5 de la tarda tindrà lloc l'arribada de les colles i la plantada de gegants a la plaça del 8 de Març. A 1/4 de 6, l'arribada de l’Aura i el Martí, els gegants dels Joves Geganters de Manresa. Seguidament, es farà l'entrega de records i l'apadrinament de l’Aura. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Tània Infante, faran el lliurament de records a les colles, i la colla de geganters de l’Associació Cultural de Monistrol de Montserrat farà l’apadrinament de la geganta Aura, estrenada a principis d'aquest mes.
La cercavila
A 2/4 de 6 començarà la cercavila pels carrers i places de la ciutat fins a arribar de nou a la plaça del 8 de Març. El recorregut de la cercavila serà el següent: plaça del 8 de Març, carrer del Cós, carrer de Francesc Moragas, carretera de Cardona, Muralla de Sant Domènec, plaça de Valldaura, carrer del Cós, carrer del Bruc, carrer del Cós, carrer del Dos de Maig i plaça del 8 de Març.
A 3/4 de 7 de la tarda hi haurà balls finals a càrrec de cada colla i balls protocol·laris dels Joves Geganters de Manresa. El ball final serà a 2/4 de 8 del vespre amb totes les colles participants. Quan acabi, es farà la presentació de la Trobada Comarcal Bages-Berguedà 2027, proclamada el passat diumenge a Castellbell i el Vilar i que organitzarà la colla manresana els pròxims 9 i 10 d'octubre de 2027 dins els actes previs de la 30a Fira Mediterrània.
Qui són l'Aura i el Martí?
L’Aura i el Martí representen una parella de joves pagesos vitivinícoles de la DO Pla de Bages, hereus d’un paisatge modelat durant segles per la vinya i la pedra seca. L’Aura és una jove pagesa, filla única dels antics propietaris del Mas Gomis de Santa Maria d’Horta d’Avinyó, una finca històrica vinculada a la viticultura del Bages. El seu origen evoca la pagesia associada als grans masos de la comarca, on la vinya i la pedra seca han configurat un paisatge singular i identitari a la tradició vitivinícola més arrelada a la part alta de la comarca.
El Martí és un jove pagès, fill i parcer dels propietaris de les vinyes més properes a Manresa, i a la zona baixa del Bages, com ara les terres de l’Oller del Mas. Simbolitza la pagesia treballadora de les terres vitivinícoles més properes als nuclis urbans, la persistència del conreu de la vinya i el vincle quotidià amb la terra i la continuïtat generacional del conreu de la vinya en aquest entorn.
Ambdós van vestits amb indumentària tradicional de pagesos vitivinícoles benestants, amb un aspecte mudat i solemne, propi de la seva representació de la branca de la riquesa de la pagesia vitivinícola de la comarca. Els colors de les faldilles simbolitzen dues varietats emblemàtiques i identitàries de la DO Pla de Bages, el Picapoll i el Mandó, raïms que expressen la singularitat del territori i que connecten passat i present a través del vi de la comarca.
L’Aura i el Martí són dos dels pocs gegants del Bages que representen de manera explícita la pagesia vitivinícola de la comarca, posant en valor el patrimoni agrícola, la cultura del vi i la història de la vinya i el vi del Bages.
El seu constructor és el Toni Mujal. El Martí és un gegant de 2,89 metres d'alçada i l'Aura una geganta de 2,70 metres d'alçada. La presentació d'ell es va fer el 2023 i la d'ella s'ha fet enguany.
